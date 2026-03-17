Bocaina - A Justiça expediu mandados de prisão contra o ex-prefeito de Bocaina (69 quilômetros de Bauru) João Francisco Bertoncello Danieletto, o Kiko Danieletto, e contra outros dois réus condenados em uma ação penal que transitou em julgado. O processo corre em segredo de Justiça. A pena a ser cumprida pelos três é de cinco anos de reclusão em regime fechado. O cumprimento dos mandados já ocorreu, mas os réus não foram localizados e, segundo a Polícia Civil, são considerados foragidos.

A reportagem apurou que a ação penal refere-se a supostas irregularidades relacionadas à contratação de uma empresa, em 2008, para serviços de limpeza pública em Bocaina. As investigações apontaram "conluio" para favorecer uma das participantes, pertencente a um apoiador político do ex-chefe do Executivo.

Vinte dias após ser registrada na Junta Comercial do Estado em nome da esposa desse apoiador, a empresa já estava cadastrada na Prefeitura de Bocaina e, três meses depois, assinava o seu primeiro contrato com o Município. Durante três anos, ela teria emitido 24 notas fiscais, 22 delas somente para o Executivo.