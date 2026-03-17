Pirajuí - Um homem de 39 anos ficou gravemente ferido após capotar o carro que conduzia, na noite desta segunda-feira (16), na avenida da Saudade, em frente ao Cemitério Municipal de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru).

De acordo com o registro policial, J.A.B. trafegava pela via na direção de um Nissan Versa quando, por razões a serem esclarecidas, por volta das 22h30, em um trecho de curva, perdeu o controle e capotou.

A esposa contou à polícia que o marido havia saído para levar um amigo até a casa dele e, na volta, acabou sofrendo o acidente. Quando as equipes de socorro chegaram ao local, ele estava caído fora do veículo.