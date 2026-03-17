Um homem foi preso por receptação na noite desta segunda-feira (16), em Bauru, durante ação do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep). Na ocorrência, os policiais também recuperaram um veículo furtado que circulava com sinais de adulteração. De acordo com a Polícia Militar, a abordagem ocorreu por volta das 21h25, durante patrulhamento no bairro Jardim Nova Marília. Os agentes identificaram um VW/Golf que apresentava alerta de possível envolvimento em crime, com suspeita de clonagem.
Diante da situação, a equipe realizou a abordagem do condutor. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao vistoriar os sinais identificadores do veículo, especialmente o chassi, os policiais constataram que se tratava de um automóvel furtado em 2022, na cidade de Itápolis (100 quilômetros de Bauru).
Ainda segundo a corporação, o carro utilizava placas pertencentes a outro veículo com características semelhantes, o que confirmou a adulteração dos sinais identificadores. O motorista foi detido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Bauru, onde permaneceu à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis.