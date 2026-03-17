A Ecovita Incorporadora e Construtora completa 16 anos no próximo dia 17 de março em um momento marcado pela ampliação de sua atuação no interior paulista. Com presença em mais de 50 cidades e mais de 18 mil famílias atendidas ao longo de sua trajetória, a empresa comemora a data reforçando a oferta de imóveis populares em municípios estratégicos.

O atual movimento de expansão destaca empreendimentos como Nova Quinta, em Bauru, Altos da Serra, em Botucatu, Jardim dos Ipês 4, em Jaú, Guiomar Novaes, em São João da Boa Vista, e Olga Nasser, em São José do Rio Pardo.

Em Bauru, o Nova Quinta chega como terceiro empreendimento da empresa. No município, a Ecovita já entregou os residenciais Pinheiro Machado e Villa Graciosa, em 2018 e 2022, respectivamente. Atualmente, também está em obras no Cidade Alegre, em parceria com as construtoras Zopone, RGO e Zmais.

Em Botucatu, o Altos da Serra é o sétimo bairro aberto desenvolvido pela Ecovita, que já entregou 1.449 casas entre 2018 e 2024. A construtora também está à frente das obras dos residenciais Beija-Flor 1 e 2.

Em Jaú, a Ecovita já entregou 2.927 casas entre 2020 e 2025, nos residenciais José Peres, Pedro Ferreira de Almeida, Dr. Gilberto Grizzo, Cidade Alta, Altos da Cidade, Vista Alta e Jardim dos Ipês. A Ecovita segue com a construção de novas unidades nos residenciais Jardim dos Ipês 2, 3 e 4.

Em São João da Boa Vista, o Guiomar Novaes é o terceiro empreendimento. O primeiro bairro construído foi o Residencial Jardim Aurora, em 2017, e na sequência o Nova União, em 2022. Ao todo, a construtora já entregou 882 imóveis para famílias do município.

Já em São José do Rio Pardo, o Olga Nasser é o primeiro empreendimento da Ecovita, fortalecendo a presença da empresa na região.

Segundo Rhaider Silva, gerente de Marketing da Ecovita, a marca de 16 anos coincide com um momento de amadurecimento e de fortalecimento regional. "Completar 16 anos em um cenário de expansão da nossa atuação no interior paulista mostra a consistência da trajetória que a Ecovita construiu. Estamos ampliando a oferta de moradias em cidades estratégicas. Esse movimento mostra a evolução da empresa e o compromisso de seguir contribuindo para a realização do sonho da casa própria com responsabilidade e visão de longo prazo", afirma.

NOVA IDENTIDADE VISUAL

É nesse contexto de crescimento e consolidação que a Ecovita também alterou a identidade visual. A mudança foi desenvolvida para traduzir, em linguagem contemporânea, atributos que fazem parte da atuação, como solidez, proximidade, equilíbrio e visão de futuro.

O novo logotipo adota traços mais orgânicos e tipografia contemporânea. "A marca precisava acompanhar a dimensão que a Ecovita ganhou no mercado. A nova identidade visual traduz esse amadurecimento e o cuidado que colocamos em toda a jornada, do planejamento dos empreendimentos à entrega das chaves", diz Rhaider.

Fundada em 2010, a Ecovita Incorporadora e Construtora atua no desenvolvimento de empreendimentos habitacionais com foco em qualidade, eficiência e planejamento. A construtora já soma mais de 120 empreendimentos entregues e segue comprometida em ampliar o acesso à moradia popular de qualidade no interior paulista.