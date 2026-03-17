Faltam poucos dias para Bauru receber um evento esportivo inédito. Neste domingo (22), a cidade será palco da 1ª Corrida de Rua da Associação dos Cabos e Soldados. Até agora, a entidade já recebeu 800 inscrições. Prova vai reunir atletas, iniciantes e amantes da corrida em um grande encontro esportivo. A entrega dos kits será feita na véspera da prova, no sábado (21), das 13h às 18h, na rua Coronel Alves Seabra, 4-30. Para a retirada, será obrigatória a doação de 1 litro de leite, que será destinado a entidades assistenciais da cidade.

A prova terá percurso único de 5 km, com largada às 7h, na sede da associação, localizada na Rua Coronel Alves Seabra, 4-30, na Vila Seabra, em Bauru. A organização espera grande adesão neste período final de inscrições e reforça o convite para que corredores e famílias garantam participação enquanto ainda há vagas disponíveis. De acordo com a organização, a estrutura foi planejada para garantir segurança, qualidade e uma experiência marcante aos participantes. O evento contará com kit atleta completo, incluindo camiseta oficial e medalha, além de troféus e premiações em diferentes categorias: Geral, Geral PCD Misto e Geral Militar.

Mais informações pelo link: (https://dmeventosesportivos.com.br/produto/1o-corrida-de-rua-associacao-dos-cabos-e-soldados/) ou pelo telefone (14) 99113-9665.