Zeladoria e infraestrutura
A situação de precariedade de ruas e avenidas em vários bairros de Bauru, principalmente após as chuvas intensas das últimas semanas, deu a tônica dos discursos dos vereadores na tribuna do Legislativo nesta segunda-feira (16). Na outra metade da sessão, quando da discussão dos projetos, os vereadores aprovaram, por 14 a 6, o projeto de lei que autoriza a prefeitura a contratar R$ 111 milhões com o programa Desenvolve SP, para obras de infraestrutura (galerias e asfalto).
Emendas rejeitadas
Aliás, sobre este último projeto (R$ 111 milhões), o vereador Eduardo Borgo (Novo) tentou inserir três emendas, duas para garantir mais transparência na aplicação dos recursos a serem emprestados e uma para colocar bairros citados no projeto técnico do empréstimo diretamente no escopo do projeto de lei. Mas foram rejeitadas.
Quinta da Bela Olinda
A prefeitura afirmou na noite desta segunda (16), em nota sobre os protestos na Quinta da Bela Olinda por asfalto, que o bairro terá recursos do Desenvolve SP. Borgo diz que no projeto de lei não há previsão de que o Bela Olinda estaria inserido e o asfalto garantido no bairro, daí sua terceira emenda. Algo a se conferir quando o dinheiro for liberado, uma vez que a nota do governo no mínimo se compromete com moradores da Quinta.
Discussão em alto nível
A sessão da Câmara de Bauru desta segunda chamou a atenção pelo nível elevado das discussões, em tom de muita seriedade, questionamentos, críticas, argumentos e contra-argumentos. Tudo feito de forma republicana, sem excessos ou bate-bocas. A oposição, como sempre, foi uma voz ácida quanto a projetos e atos do Executivo. A liderança do governo se defendeu, na medida do possível.
Novos cargos na Câmara
Mesa da Câmara apresentou e os vereadores aprovaram o Projeto de Resolução que cria uma vaga de Analista em Comunicação Social e de três novas vagas de Assistente Legislativo I no Poder Legislativo. Ele foi aprovado por unanimidade, em primeira e segunda discussão. O argumento do comando da Casa é que há defasagem de profissionais nas áreas correspondentes.
A um passo do MDB
Do campo institucional ao tabuleiro eleitoral, a especulação mais recente, que agita os bastidores da política, é que está bem encaminhado um acerto entre o ex-secretário de Habitação de Bauru e ex-prefeito de Lençóis Paulista Anderson Prado com o presidente local do MDB, Rodrigo Mandaliti, para que o MDB tenha pré-candidatura a deputado estadual.
Burburinho no partido
Prado, evidentemente, deixaria o PSD, o que já provoca comentários críticos, principalmente em setores governistas e no partido de Gilberto Kassab. Afinal, Prado veio a Bauru para um projeto político que passava pelas estratégias eleitorais do grupo de Suéllen Rosim. Porém, de lá para cá, muita coisa aconteceu, principalmente a mudança de pré-candidatura de Lúcia Rosim, de deputada federal para deputada estadual.