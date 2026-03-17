Zeladoria e infraestrutura

A situação de precariedade de ruas e avenidas em vários bairros de Bauru, principalmente após as chuvas intensas das últimas semanas, deu a tônica dos discursos dos vereadores na tribuna do Legislativo nesta segunda-feira (16). Na outra metade da sessão, quando da discussão dos projetos, os vereadores aprovaram, por 14 a 6, o projeto de lei que autoriza a prefeitura a contratar R$ 111 milhões com o programa Desenvolve SP, para obras de infraestrutura (galerias e asfalto).

Emendas rejeitadas

Aliás, sobre este último projeto (R$ 111 milhões), o vereador Eduardo Borgo (Novo) tentou inserir três emendas, duas para garantir mais transparência na aplicação dos recursos a serem emprestados e uma para colocar bairros citados no projeto técnico do empréstimo diretamente no escopo do projeto de lei. Mas foram rejeitadas.

Quinta da Bela Olinda

A prefeitura afirmou na noite desta segunda (16), em nota sobre os protestos na Quinta da Bela Olinda por asfalto, que o bairro terá recursos do Desenvolve SP. Borgo diz que no projeto de lei não há previsão de que o Bela Olinda estaria inserido e o asfalto garantido no bairro, daí sua terceira emenda. Algo a se conferir quando o dinheiro for liberado, uma vez que a nota do governo no mínimo se compromete com moradores da Quinta.