O cruzamento da rua Monsenhor Claro com a rua Joaquim da Silva Martha, no Jardim Estoril, em Bauru, voltou a registrar acidente, nesta segunda-feira (16), envolvendo um carro que avançou no “Pare” e um motociclista. A colisão foi flagrada por câmera de segurança. Por sorte, o rapaz que conduzia a motocicleta Yamaha Xmax 250, na preferencial, estava em baixa velocidade e sofreu apenas escoriações leves. O motorista da SUV Lifan X60 lamentou o ocorrido junto ao condutor da moto, prestou apoio no local e acionou o seguro para ambos.

Conforme o JCNET já noticiou, colisões em sequência têm assustado moradores que residem no entorno do cruzamento dessas duas ruas. Desde 2022, quem vive ali solicita a instalação de um semáforo. A Emdurb, inclusive, informou à época que estudaria a instalação.

Segundo uma munícipe que reside nas imediações, os motoristas que trafegam pela Joaquim da Silva Martha trafegam na via no sentido Centro achando que a placa “Pare” é para eles, o que resulta, muitas vezes, em freada brusca e ocasiona colisão do veículo de trás. Já quem circula pela Monsenhor, que é de mão dupla, entende o inverso: esquece do “Pare” e também acaba se acidentando.