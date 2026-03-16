O contabilista Pedro Fortunato morreu aos 69 anos neste domingo (15), em Bauru. O velório ocorreu no Centro Velatório Terra Branca e o sepultamento foi realizado no Cemitério Parque Jardim do Ypê. Segundo a família, o falecimento ocorreu em decorrência de um infarto, no Hospital Unimed de Bauru. Na ocasião, também havia iniciado tratamento para mielodisplasia.
Fortunato atuou como diretor administrativo-financeiro da Câmara Municipal de Bauru. Na função, foi responsável pela gestão financeira, elaboração de orçamentos, acompanhamento de contratos e por parte da administração interna do Legislativo, ocupando um dos cargos técnicos mais relevantes da estrutura administrativa da Casa.
Natural de Garça, onde nasceu em 9 de março de 1957, Fortunato teve origem humilde e começou a trabalhar ainda jovem. Após formação técnica em Contabilidade e graduação em Ciências Contábeis pela Instituição Toledo de Ensino (ITE), construiu carreira na área contábil em empresas e escritórios.
Em 1987, foi aprovado em concurso público para a Câmara Municipal de Bauru, onde iniciou como datilógrafo. Ao longo da carreira, assumiu funções de maior responsabilidade até chegar à diretoria administrativo-financeira. Permaneceu na Casa até a aposentadoria, em janeiro de 2014, após quase 27 anos de atuação no Legislativo.
Segundo colegas de trabalho, era reconhecido pela postura ética e pela dedicação ao serviço público. Também foi lembrado pelo espírito inovador e pela busca por modernizar processos administrativos na área financeira da Câmara.
Era casado com Heloísa Medeiros Mello Fortunato desde 15 de janeiro de 1983. Descrito pelos parentes como um homem de fé e muito ligado à família, também era membro ativo da Congregação Cristã no Brasil, onde tocava saxofone na orquestra e prestava trabalho voluntário na contabilidade da igreja.
Pedro Fortunato deixa a esposa Heloísa Medeiros Mello Fortunato, os filhos Gustavo Mello Fortunato e Leandro Mello Fortunato, as noras Luciana Priscila Euflasio Fortunato e Daniella Andressa Bertaglia Pedroso Fortunato e os netos Miguel Euflasio Fortunato, Gabriel Euflasio Fortunato, Helena Pedroso Fortunato e Lavínia Pedroso Fortunato.