O contabilista Pedro Fortunato morreu aos 69 anos neste domingo (15), em Bauru. O velório ocorreu no Centro Velatório Terra Branca e o sepultamento foi realizado no Cemitério Parque Jardim do Ypê. Segundo a família, o falecimento ocorreu em decorrência de um infarto, no Hospital Unimed de Bauru. Na ocasião, também havia iniciado tratamento para mielodisplasia.

Fortunato atuou como diretor administrativo-financeiro da Câmara Municipal de Bauru. Na função, foi responsável pela gestão financeira, elaboração de orçamentos, acompanhamento de contratos e por parte da administração interna do Legislativo, ocupando um dos cargos técnicos mais relevantes da estrutura administrativa da Casa.

Natural de Garça, onde nasceu em 9 de março de 1957, Fortunato teve origem humilde e começou a trabalhar ainda jovem. Após formação técnica em Contabilidade e graduação em Ciências Contábeis pela Instituição Toledo de Ensino (ITE), construiu carreira na área contábil em empresas e escritórios.