A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 476 novas vagas de emprego da semana.
Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
Confira as vagas:
Advogada (o) Área Civil – 1 vaga
Advogada (o) Pagamento Condenação – 1 vaga
Agente de limpeza – 1 vaga
Ajudante de eletricista – 20 vagas
Ajudante de pintor – 1 vaga
Ajudante de serralheria – 1 vaga
Ajudante geral de obras – 5 vagas
Analista de Operações I (Trabalhista) – 3 vagas
Apontador de Produção – 1 vaga
Assistente Administrativo – 1 vaga
Assistente Técnico 1 (Recursos Humanos) – 1 vaga
Atendente barista – 3 vagas
Auxiliar Administrativo – 1 vaga
Auxiliar Administrativo – 1 vaga
Auxiliar de compras – 2 vagas
Auxiliar de controle de qualidade – 1 vaga
Auxiliar de cozinha – 1 vaga
Auxiliar de cozinha (marmitaria) – 1 vaga
Auxiliar de cozinha 2 – 7 vagas
Auxiliar de e-commerce III – 1 vaga
Auxiliar de estoque – 1 vaga
Auxiliar de expedição/estoque (e-commerce) – 1 vaga
Auxiliar de limpeza – 13 vagas
Auxiliar de logística – III – 1 vaga
Auxiliar de marceneiro – 2 vagas
Auxiliar de Produção – 300 vagas
Auxiliar de serviços gerais – 1 vaga
Auxiliar técnico de balanças – 1 vaga
Auxiliar técnico de manutenção – 1 vaga
Babá – 1 vaga
Barman – 1 vaga
Consultor de seguros III – 1 vaga
Coordenador de plantão – 3 vagas
Cozinheiro (a) – 1 vaga
Cozinheiro I – 1 vaga
Designer – 2 vagas
Designer gráfico – 2 vagas
Eletricista – 20 vagas
Eletricista II – 1 vaga
Empregada doméstica – 1 vaga
Encarregado de limpeza – 2 vagas
Estagiário – 1 vaga
Estagiário (a) (Administrativo/Suporte) – 2 vagas
Estágio Administrativo – 2 vagas
Estoquista – 2 vagas
Executivo (a) comercial – 1 vaga
Executivo (a) de vendas – seguros – 1 vaga
Faxineira – 1 vaga
Garçom – 1 vaga
Inspetor de faculdade – 1 vaga
Mecânico I – 1 vaga
Mecânico industrial – 2 vagas
Monitora transporte escolar – 3 vagas
Motorista – 1 vaga
Motorista - transporte escolar – 3 vagas
Motorista de caminhão (categoria D) – 1 vaga
Motorista entregador – 1 vaga
Operador de empilhadeira – 10 vagas
Operador de escavadeira – 2 vagas
Operador de retroescavadeira – 1 vaga
Operador (a) de televendas – 2 vagas
Pintor – 1 vaga
Pizzaiolo – 1 vaga
Recepcionista de clínica (noturno) – 1 vaga
Servente de obras – 2 vagas
Serralheiro – 4 vagas
Serviços gerais de hotelaria – 1 vaga
Soldador de Pead III – 1 vaga
Supervisor de projetos – 1 vaga
Suporte – 1 vaga
Suporte (Ol) – 1 vaga
Técnico de Segurança do Trabalho – 1 vaga
Técnico de Segurança do Trabalho II – 1 vaga
Técnico em Eletrônica – 1 vaga
Vendedor – 3 vagas
Vendedor de veículos – 1 vaga
Vendedor e-commerce – 1 vaga
Vendedor (a) interno (a) – 2 vagas
Vendedora – 2 vagas