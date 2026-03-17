17 de março de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
OPORTUNIDADE

Emprega Bauru divulga 476 novas vagas de trabalho nesta semana

da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Ilustrativa
Grande parte das oportunidades são de auxiliar de produção, que sozinho concentra 300 vagas
Grande parte das oportunidades são de auxiliar de produção, que sozinho concentra 300 vagas

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 476 novas vagas de emprego da semana.

Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx

Confira as vagas:

Advogada (o) Área Civil – 1 vaga

Advogada (o) Pagamento Condenação – 1 vaga

Agente de limpeza – 1 vaga

Ajudante de eletricista – 20 vagas

Ajudante de pintor – 1 vaga

Ajudante de serralheria – 1 vaga

Ajudante geral de obras – 5 vagas

Analista de Operações I (Trabalhista) – 3 vagas

Apontador de Produção – 1 vaga

Assistente Administrativo – 1 vaga

Assistente Técnico 1 (Recursos Humanos) – 1 vaga

Atendente barista – 3 vagas

Auxiliar Administrativo – 1 vaga

Auxiliar Administrativo – 1 vaga

Auxiliar de compras – 2 vagas

Auxiliar de controle de qualidade – 1 vaga

Auxiliar de cozinha – 1 vaga

Auxiliar de cozinha (marmitaria) – 1 vaga

Auxiliar de cozinha 2 – 7 vagas

Auxiliar de e-commerce III – 1 vaga

Auxiliar de estoque – 1 vaga

Auxiliar de expedição/estoque (e-commerce) – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – 13 vagas

Auxiliar de logística – III – 1 vaga

Auxiliar de marceneiro – 2 vagas

Auxiliar de Produção – 300 vagas

Auxiliar de serviços gerais – 1 vaga

Auxiliar técnico de balanças – 1 vaga

Auxiliar técnico de manutenção – 1 vaga

Babá – 1 vaga

Barman – 1 vaga

Consultor de seguros III – 1 vaga

Coordenador de plantão – 3 vagas

Cozinheiro (a) – 1 vaga

Cozinheiro I – 1 vaga

Designer – 2 vagas

Designer gráfico – 2 vagas

Eletricista – 20 vagas

Eletricista II – 1 vaga

Empregada doméstica – 1 vaga

Encarregado de limpeza – 2 vagas

Estagiário – 1 vaga

Estagiário (a) (Administrativo/Suporte) – 2 vagas

Estágio Administrativo – 2 vagas

Estoquista – 2 vagas

Executivo (a) comercial – 1 vaga

Executivo (a) de vendas – seguros – 1 vaga

Faxineira – 1 vaga

Garçom – 1 vaga

Inspetor de faculdade – 1 vaga

Mecânico I – 1 vaga

Mecânico industrial – 2 vagas

Monitora transporte escolar – 3 vagas

Motorista – 1 vaga

Motorista - transporte escolar – 3 vagas

Motorista de caminhão (categoria D) – 1 vaga

Motorista entregador – 1 vaga

Operador de empilhadeira – 10 vagas

Operador de escavadeira – 2 vagas

Operador de retroescavadeira – 1 vaga

Operador (a) de televendas – 2 vagas

Pintor – 1 vaga

Pizzaiolo – 1 vaga

Recepcionista de clínica (noturno) – 1 vaga

Servente de obras – 2 vagas

Serralheiro – 4 vagas

Serviços gerais de hotelaria – 1 vaga

Soldador de Pead III – 1 vaga

Supervisor de projetos – 1 vaga

Suporte – 1 vaga

Suporte (Ol) – 1 vaga

Técnico de Segurança do Trabalho – 1 vaga

Técnico de Segurança do Trabalho II – 1 vaga

Técnico em Eletrônica – 1 vaga

Vendedor – 3 vagas

Vendedor de veículos – 1 vaga

Vendedor e-commerce – 1 vaga

Vendedor (a) interno (a) – 2 vagas

Vendedora – 2 vagas

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários