Avaí - Nesta segunda-feira (16), a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, cumpriu agenda oficial na Aldeia Kopenoti, na Terra Indígena Araribá, em Avaí (39 quilômetros de Bauru), que contempla outras três aldeias - Ekeruá, Nimuendaju e Tereguá.
Durante o encontro, a ministra falou sobre o projeto "Aldeias Produtivas", que será implementado em Avaí com o objetivo de fortalecer a segurança alimentar da comunidade por meio da agricultura familiar.
Também esteve na pauta da visita o protocolo de consulta, que assegura à comunidade o direito de ser consultada a respeito de medidas e empreendimentos que impactem seu território e modo de vida.
Além disso, representantes da Terra Indígena Araribá receberam a informação sobre a aquisição de máquinas agrícolas pelo Ministério visando ao fortalecimento da agricultura familiar no território.
"É importante a presença da Ministra dos Povos Indígenas no território para a gente dar seguimento às nossas políticas públicas voltadas à população indígena do Estado de São Paulo, principalmente de Araribá", diz o cacique Chicão Terena, da Aldeia Kopenoti.