17 de março de 2026
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EM AVAÍ

Ministra dos Povos Indígenas visita Kopenoti, na Terra Araribá

Por Lilian Grasiela |
| Tempo de leitura: 1 min
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Cacique Chicão Terena/Divulgação
Encontro busca dar seguimento às políticas públicas voltadas à população indígena do Estado de São Paulo
Encontro busca dar seguimento às políticas públicas voltadas à população indígena do Estado de São Paulo

Avaí - Nesta segunda-feira (16), a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, cumpriu agenda oficial na Aldeia Kopenoti, na Terra Indígena Araribá, em Avaí (39 quilômetros de Bauru), que contempla outras três aldeias - Ekeruá, Nimuendaju e Tereguá.

Durante o encontro, a ministra falou sobre o projeto "Aldeias Produtivas", que será implementado em Avaí com o objetivo de fortalecer a segurança alimentar da comunidade por meio da agricultura familiar.

Também esteve na pauta da visita o protocolo de consulta, que assegura à comunidade o direito de ser consultada a respeito de medidas e empreendimentos que impactem seu território e modo de vida.

Além disso, representantes da Terra Indígena Araribá receberam a informação sobre a aquisição de máquinas agrícolas pelo Ministério visando ao fortalecimento da agricultura familiar no território.

"É importante a presença da Ministra dos Povos Indígenas no território para a gente dar seguimento às nossas políticas públicas voltadas à população indígena do Estado de São Paulo, principalmente de Araribá", diz o cacique Chicão Terena, da Aldeia Kopenoti.

Chicão Terena, Sônia Guajajara e Juliana Sebastião durante visita no Museu 'Casa Memória Balbino Sebastião'', na Aldeia Kopenoti
Chicão Terena, Sônia Guajajara e Juliana Sebastião durante visita no Museu 'Casa Memória Balbino Sebastião'', na Aldeia Kopenoti

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