Avaí - Nesta segunda-feira (16), a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, cumpriu agenda oficial na Aldeia Kopenoti, na Terra Indígena Araribá, em Avaí (39 quilômetros de Bauru), que contempla outras três aldeias - Ekeruá, Nimuendaju e Tereguá.

Durante o encontro, a ministra falou sobre o projeto "Aldeias Produtivas", que será implementado em Avaí com o objetivo de fortalecer a segurança alimentar da comunidade por meio da agricultura familiar.

Também esteve na pauta da visita o protocolo de consulta, que assegura à comunidade o direito de ser consultada a respeito de medidas e empreendimentos que impactem seu território e modo de vida.