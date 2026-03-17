Lençóis Paulista - A concessionária Rodovias do Tietê realiza nesta terça-feira (17) obras de reparo de pavimentação na altura do quilômetro 301 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), na pista sentido Tietê.
Por conta dos trabalhos, a alça de acesso 301-A, que serve como opção aos motoristas que têm como destino a cidade de Águas de Santa Bárbara pela rodovia Osni Mateus (SP-261), ficará bloqueada das 7h às 17h.
Como opção, os motoristas podem utilizar a alça 301-B e fazer o retorno por meio das outras pétalas do mesmo dispositivo. Para alertar os motoristas, o local contará com sinalização especial.
Toda movimentação será acompanhada pelas câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária. A intervenção tem como objetivo ampliar a segurança e o conforto dos usuários que transitam pelo local.
Os motoristas que desejarem mais informações podem entrar em contato com a Rodovias do Tietê por meio do telefone 0800-770-3322. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas.