Lençóis Paulista - A concessionária Rodovias do Tietê realiza nesta terça-feira (17) obras de reparo de pavimentação na altura do quilômetro 301 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), na pista sentido Tietê.

Por conta dos trabalhos, a alça de acesso 301-A, que serve como opção aos motoristas que têm como destino a cidade de Águas de Santa Bárbara pela rodovia Osni Mateus (SP-261), ficará bloqueada das 7h às 17h.

Como opção, os motoristas podem utilizar a alça 301-B e fazer o retorno por meio das outras pétalas do mesmo dispositivo. Para alertar os motoristas, o local contará com sinalização especial.