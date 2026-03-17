A ViaRondon informa que realizará, nesta terça (17) e quarta-feira (18), interdição parcial da marginal leste da rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura da avenida Duque de Caxias, em Bauru, para execução de serviço de substituição da grelha de drenagem existente no local.

O fechamento ocorre na faixa 1 (faixa da esquerda), no sentido Interior-Capital, das 9h desta terça até as 7h de quarta. Além disso, a rua Capitão Alcides operará em sentido único na altura do quarteirão 6, apenas para saída da marginal sentido bairro.

Os motoristas que estiverem na rua Capitão Alcides e pretendem acessar a via marginal deverão antecipar a saída e utilizar a rua Goiás, no sentido da avenida Duque de Caxias. Durante a realização dos serviços, o trecho estará devidamente sinalizado.