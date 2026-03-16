Jaú - O Ministério Público (MP), por meio das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e Social e de Habitação e Urbanismo de Jaú (47 quilômetros de Bauru), recomendou ao prefeito da cidade, Ivan Cassaro (PSD), a imediata exoneração do secretário municipal de Habitação e Planejamento Urbanístico Norberto Leonelli Neto em razão do suposto envolvimento dele em uma série de atos ilícitos que estão sob investigação dos órgãos de controle. Procurada pela reportagem, a prefeitura disse que não foi notificada. Já o agente negou as irregularidades.

A recomendação administrativa foi feita nos autos de um inquérito civil. Nela, o órgão justifica que "farta e robusta base probatória" reunida em inquéritos civis e policiais, ações civis públicas e outros procedimentos administrativos e judiciais "apontam para o uso sistemático da Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico como instrumento de enriquecimento ilícito, favorecimento pessoal e retaliação a concorrentes por parte de seu atual titular".

Entre as denúncias contra o secretário sob apuração, segundo o MP, estão supostos conflitos de interesse, fraude na entrega de áreas institucionais, favorecimento na aprovação de empreendimentos próprios, tráfico de influência, omissão no dever de fiscalização, abuso de poder, retenção ilícita de Termos de Verificação de Obras (TVOs), concorrência desleal contra loteadoras rivais, evasão fiscal, embaraço a investigações, corrupção e falso testemunho.