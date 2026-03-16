Moradores da Quinta da Bela Olinda fizeram um protesto na entrada principal do bairro (avenida Frederico Pagani) reivindicando asfaltamento no bairro. No final da tarde e começo da noite desta segunda-feira (16), os manifestantes atearam fogo em pneus colocados na pista da avenida.

Horas antes, parte dos moradores esteve na sessão da Câmara Municipal com o mesmo propósito.

Manifestantes cobram da Prefeitura pavimentação asfáltica e melhorias na infraestrutura, relatando ruas de terra intransitáveis, buracos e lama, agravados por obras de esgoto e chuvas. Moradores relatam que os buracos aumentaram após as chuvas das últimas semanas.