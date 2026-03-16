17 de março de 2026
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QUEREM ASFALTO

Moradores da Bela Olinda queimam pneus em protesto; VÍDEO

Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Protesto na entrada da Quinta
Protesto na entrada da Quinta

Moradores da Quinta da Bela Olinda fizeram um protesto na entrada principal do bairro (avenida Frederico Pagani) reivindicando asfaltamento no bairro. No final da tarde e começo da noite desta segunda-feira (16), os manifestantes atearam fogo em pneus colocados na pista da avenida.

Horas antes, parte dos moradores esteve na sessão da Câmara Municipal com o mesmo propósito.

Manifestantes cobram da Prefeitura pavimentação asfáltica e melhorias na infraestrutura, relatando ruas de terra intransitáveis, buracos e lama, agravados por obras de esgoto e chuvas. Moradores relatam que os buracos aumentaram após as chuvas das últimas semanas.

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