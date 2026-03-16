A Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de Bauru (FERSB) anunciou abertura do Processo Seletivo Público nº 001/2026, destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro reserva para a atuação em unidades de saúde da região. Os profissionais selecionados poderão trabalhar em Pederneiras e em Bauru, conforme os contratos e convênios firmados entre a Fundação e os municípios.
O processo seletivo será realizado de acordo com a legislação vigente, incluindo a Constituição Federal, o Plano de Empregos e Salários da FERSB e Regimento Interno da Fundação.
Estão disponíveis oportunidades para os cargos de Auxiliar de Saúde Bucal, Cuidador em Saúde, Farmacêutico, Técnico de Enfermagem (30h) e Técnico de Farmácia. Os salários podem chegar a R$ 4.190,24.
As contratações serão feitas sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). As inscrições seguem até 5 de abril e devem ser feitas pela Internet, pelo site www.consesp.com.br .
O edital completo, com todas as informações sobre requisitos, etapas do processo seletivo e orientações aos candidatos, está disponível no site www.fundacaosaude.com.br/concurso .