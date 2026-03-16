17 de março de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
INSCRIÇÕES ABERTAS

Processo seletivo: vagas na área da saúde em Bauru e Pederneiras

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
As inscrições seguem até 5 de abril e devem ser feitas pela Internet, pelo site www.consesp.com.br
As inscrições seguem até 5 de abril e devem ser feitas pela Internet, pelo site www.consesp.com.br

A Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de Bauru (FERSB) anunciou abertura do Processo Seletivo Público nº 001/2026, destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro reserva para a atuação em unidades de saúde da região. Os profissionais selecionados poderão trabalhar em Pederneiras e em Bauru, conforme os contratos e convênios firmados entre a Fundação e os municípios.

O processo seletivo será realizado de acordo com a legislação vigente, incluindo a Constituição Federal, o Plano de Empregos e Salários da FERSB e Regimento Interno da Fundação.

Estão disponíveis oportunidades para os cargos de Auxiliar de Saúde Bucal, Cuidador em Saúde, Farmacêutico, Técnico de Enfermagem (30h) e Técnico de Farmácia. Os salários podem chegar a R$ 4.190,24.

As contratações serão feitas sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). As inscrições seguem até 5 de abril e devem ser feitas pela Internet, pelo site www.consesp.com.br .

O edital completo, com todas as informações sobre requisitos, etapas do processo seletivo e orientações aos candidatos, está disponível no site www.fundacaosaude.com.br/concurso .

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários