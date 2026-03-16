A Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de Bauru (FERSB) anunciou abertura do Processo Seletivo Público nº 001/2026, destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro reserva para a atuação em unidades de saúde da região. Os profissionais selecionados poderão trabalhar em Pederneiras e em Bauru, conforme os contratos e convênios firmados entre a Fundação e os municípios.

O processo seletivo será realizado de acordo com a legislação vigente, incluindo a Constituição Federal, o Plano de Empregos e Salários da FERSB e Regimento Interno da Fundação.

Estão disponíveis oportunidades para os cargos de Auxiliar de Saúde Bucal, Cuidador em Saúde, Farmacêutico, Técnico de Enfermagem (30h) e Técnico de Farmácia. Os salários podem chegar a R$ 4.190,24.