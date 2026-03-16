Pirajuí - Uma moradora de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru) que venceu há cinco anos uma dura batalha contra o câncer de mama e, agora, se depara novamente com a doença, tornou-se um símbolo de coragem, força e superação ao completar, neste domingo (15), uma prova de corrida de 5 quilômetros realizada na cidade.

De acordo com publicação feita pela Prefeitura de Pirajuí em sua página no Facebook, Jéssica Guilherme de Faria, de 36 anos, foi diagnosticada com câncer na mama esquerda e, com muita fé e determinação, venceu a batalha contra a doença há cinco anos.

"Agora, a vida lhe trouxe novamente um grande desafio: a doença voltou e está presente nas duas mamas. Neste momento, ela segue em tratamento, realizando quimioterapia até dia 1 de abril para diminuir o tumor e, em seguida, passar pela cirurgia", diz.