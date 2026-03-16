Pirajuí - Uma moradora de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru) que venceu há cinco anos uma dura batalha contra o câncer de mama e, agora, se depara novamente com a doença, tornou-se um símbolo de coragem, força e superação ao completar, neste domingo (15), uma prova de corrida de 5 quilômetros realizada na cidade.
De acordo com publicação feita pela Prefeitura de Pirajuí em sua página no Facebook, Jéssica Guilherme de Faria, de 36 anos, foi diagnosticada com câncer na mama esquerda e, com muita fé e determinação, venceu a batalha contra a doença há cinco anos.
"Agora, a vida lhe trouxe novamente um grande desafio: a doença voltou e está presente nas duas mamas. Neste momento, ela segue em tratamento, realizando quimioterapia até dia 1 de abril para diminuir o tumor e, em seguida, passar pela cirurgia", diz.
"Mesmo diante de tantas dificuldades, Jéssica continua mostrando a todos nós o verdadeiro significado da palavra guerreira. Em meio à luta, ela ainda encontrou forças para correr e subir ao pódio, emocionando e inspirando toda a nossa cidade", completa.
O Executivo ressalta a força da corredora, definida como "guerreira". "Jéssica, você não está sozinha. Nossa cidade está com você. Seguimos em oração, pedindo a Deus força, esperança e sua plena recuperação. Você é exemplo de coragem e amor pela vida", cita.
Também por meio de postagem nas redes sociais, Jéssica afirma que sua meta foi alcançada. "Mesmo com todos meus desafios hoje eu consegui. Não desisti e percorri os 5km. Para muitos não é nada. Mas para mim conseguir chegar é tudo e muito. Me superar todos os dias e vencer - essa é a meta. Até onde Deus me permitir chegar", declara.