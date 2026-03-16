O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de Bauru realiza nesta terça (17), a partir das 9h, um evento para entrega de próteses a segurados que participam do Programa de Reabilitação Profissional. A ação ocorrerá na sede da gerência executiva do INSS, localizada na rua Rio Branco, 12-27, no Centro, e deve seguir até as 11h30.

De acordo com o gerente executivo do INSS de Bauru, Wilson Maceri Junior, a iniciativa é destinada a beneficiários que já participam do programa de reabilitação há algum tempo e aguardavam pela entrega dos equipamentos. Os segurados foram previamente indicados pela perícia médica federal.

O Programa de Reabilitação Profissional do INSS oferece cursos, treinamentos e a concessão de órteses e próteses a trabalhadores que ficaram incapacitados para exercer suas funções habituais. O objetivo é possibilitar a adaptação para novas atividades e favorecer o retorno ao mercado de trabalho em funções compatíveis com a condição de saúde.