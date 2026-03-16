17 de março de 2026
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INSS de Bauru entrega próteses a segurados em reabilitação

Por Julia Savian - Estágio supervisionado | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Google/Reprodução
Sede da gerência executiva do INSS, localizada na rua Rio Branco, quarteirão 12, no Centro
Sede da gerência executiva do INSS, localizada na rua Rio Branco, quarteirão 12, no Centro

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de Bauru realiza nesta terça (17), a partir das 9h, um evento para entrega de próteses a segurados que participam do Programa de Reabilitação Profissional. A ação ocorrerá na sede da gerência executiva do INSS, localizada na rua Rio Branco, 12-27, no Centro, e deve seguir até as 11h30.

De acordo com o gerente executivo do INSS de Bauru, Wilson Maceri Junior, a iniciativa é destinada a beneficiários que já participam do programa de reabilitação há algum tempo e aguardavam pela entrega dos equipamentos. Os segurados foram previamente indicados pela perícia médica federal.

O Programa de Reabilitação Profissional do INSS oferece cursos, treinamentos e a concessão de órteses e próteses a trabalhadores que ficaram incapacitados para exercer suas funções habituais. O objetivo é possibilitar a adaptação para novas atividades e favorecer o retorno ao mercado de trabalho em funções compatíveis com a condição de saúde.

Ainda de acordo com Wlson, o evento desta terça-feira será restrito aos segurados convocados e visa a entrega das próteses aos beneficiários atendidos pelo programa.

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