17 de março de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
MATO ALTO E SUJEIRA

Moradores reclamam de abandono de praça e vielas no Parque Bauru

Por Julia Savian - Estágio supervisionado | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Situação da praça localizada no Parque Bauru
Situação da praça localizada no Parque Bauru

Moradores do entorno de uma praça localizada no bairro Parque Bauru denunciam a falta de manutenção no espaço público. Quem passa pelo local, situado entre as ruas Maria José Cordovil de Souza, quadra 3, Antônio Dezembro, quadra 1, e Luís Alberto Montenegro Rodrigues, quadra 3, encontra mato alto e sujeira tanto na praça quanto nas vielas próximas.

Segundo o morador Sergio Henrique, o local está tomado por vegetação, o que tem causado preocupação entre os residentes da região. Além da falta de manutenção, o espaço não possui calçada para circulação de pedestres.

O mato alto e a falta de educação da população, que descarta entulhos em lugares não permitidos, têm contribuído para o aparecimento de animais peçonhentos. “Tem bichos andando pela rua e até entrando nas casas”, relata Sergio.

Ele também critica a falta de atenção do poder público com o bairro. “Só dão atenção para as áreas nobre, sendo que pagamos impostos do mesmo jeito’’, afirma. A reportagem procurou a Prefeitura de Bauru para saber se há previsão de limpeza e manutenção da praça e aguarda retorno.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários