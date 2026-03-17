Moradores do entorno de uma praça localizada no bairro Parque Bauru denunciam a falta de manutenção no espaço público. Quem passa pelo local, situado entre as ruas Maria José Cordovil de Souza, quadra 3, Antônio Dezembro, quadra 1, e Luís Alberto Montenegro Rodrigues, quadra 3, encontra mato alto e sujeira tanto na praça quanto nas vielas próximas.

Segundo o morador Sergio Henrique, o local está tomado por vegetação, o que tem causado preocupação entre os residentes da região. Além da falta de manutenção, o espaço não possui calçada para circulação de pedestres.

O mato alto e a falta de educação da população, que descarta entulhos em lugares não permitidos, têm contribuído para o aparecimento de animais peçonhentos. “Tem bichos andando pela rua e até entrando nas casas”, relata Sergio.