Policiais do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar de Bauru prenderam, neste sábado (14), um homem por porte ilegal de arma de fogo em via pública de Bauru, após denúncia de que ele estaria armado e ameaçando outra pessoa devido a um suposto desacordo comercial. O endereço não foi divulgado pela PM.

Segundo a corporação, a equipe foi acionada via telefone 190 para averiguar a discussão e, no local, a vítima relatou que o autor teria feito gestos simulando estar armado e afirmado que retornaria, o que motivou o acionamento da Polícia Militar.

Com base nessas informações, as equipes realizaram diligências e localizaram o suspeito em um carro. Os policiais tentaram fazer a abordagem, mas o indivíduo desobedeceu à ordem de parada e fugiu. Pouco tempo depois, ele foi alcançado e detido pelos policiais.