Andar por ruas de terra do Pousada da Esperança, em Bauru, é uma tarefa que exige habilidade e paciência ao volante, além de uma suspensão do automóvel em dia. Moradores que residem próximos ou que trafegam com frequência pela quadra 2 da rua Max da Fonseca Prado estão recorrendo a telhas e placas de madeira como prática improvisada para tapar valetas e até craqueras nesta via pública.

Segundo o que estes munícipes informaram ao JCNET em reportagem publicada na semana passada, o pedido por asfalto no local é antigo, mas eles acreditam que a região ainda necessita da implantação da rede de galerias para que, somente depois, seja feita a pavimentação. Até que essa solução definitiva ocorra, eles afirmam precisar que o maquinário da Secretaria de Infraestrutura (Obras) inclua o endereço no planejamento de nivelamento do solo logo após cada chuva na cidade.

Em nota enviada na terça-feira (10), a Prefeitura de Bauru informou que a manutenção desta rua estava no cronograma de trabalhos da pasta ainda para aquela semana, o que não aconteceu. Procurado pelo JCNET mais uma vez, nesta segunda-feira (16), o município respondeu que haverá o conserto nesta semana.