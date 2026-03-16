17 de março de 2026
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AINDA SEM SOLUÇÃO

Moradores do Pousada ainda aguardam reparos em vias com crateras

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bruno Freitas
Rua Max da Fonseca Prado, no Pousada
Rua Max da Fonseca Prado, no Pousada

Andar por ruas de terra do Pousada da Esperança, em Bauru, é uma tarefa que exige habilidade e paciência ao volante, além de uma suspensão do automóvel em dia. Moradores que residem próximos ou que trafegam com frequência pela quadra 2 da rua Max da Fonseca Prado estão recorrendo a telhas e placas de madeira como prática improvisada para tapar valetas e até craqueras nesta via pública.

Segundo o que estes munícipes informaram ao JCNET em reportagem publicada na semana passada, o pedido por asfalto no local é antigo, mas eles acreditam que a região ainda necessita da implantação da rede de galerias para que, somente depois, seja feita a pavimentação. Até que essa solução definitiva ocorra, eles afirmam precisar que o maquinário da Secretaria de Infraestrutura (Obras) inclua o endereço no planejamento de nivelamento do solo logo após cada chuva na cidade.

Em nota enviada na terça-feira (10), a Prefeitura de Bauru informou que a manutenção desta rua estava no cronograma de trabalhos da pasta ainda para aquela semana, o que não aconteceu. Procurado pelo JCNET mais uma vez, nesta segunda-feira (16), o município respondeu que haverá o conserto nesta semana.

Telhas usadas na tentativa de nivelar a rua (foto: Bruno Freitas)
Telhas usadas na tentativa de nivelar a rua (foto: Bruno Freitas)

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