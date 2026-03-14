Os novos pisos do Calçadão da Batista de Carvalho e da avenida Rodrigues Alves contrastam com o cenário de dezenas de lojas fechadas nesses dois dos principais elementos urbanos do Centro de Bauru. A ocupação atual nas 7 quadras "por onde a cidade nasceu e expandiu" ratifica os desafios por um plano sistematizado, que ofereça regulação, regulamentação dos informais e instrumentos urbanísticos capazes de "repatriar" comerciantes e prestadores de serviços e atrair moradia.

Percorrer as quadras olhando a degradação da ocupação física, ambiental, histórica, cultural e urbanística de um dos principais símbolos urbanos da cidade, o Calçadão da Batista de Carvalho, visualiza, em boa dose, o que a pesquisa acadêmica local referencia como os 3 elementos essenciais para o renascimento do Centro: renovação, reutilização e reconversão.

É o que sugere o doutor pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo FAU USP (Bolsa Capes), com estudos no Instituto Universitário de Arquitetura de Veneza (2003), onde cursou seu pós-doc (2007), e professor da Unesp-Bauru Adalberto Retto Júnior. A contribuição de sua análise para o "Centro velho de Bauru" tem início no cenário macro, regional. "À luz da crise econômica, das tensões sociais e ambientais, o Centro-Oeste aparece como região em profunda transformação, e que necessita de quadros interpretativos e cenários evolutivos capazes de estabelecer carga propulsiva e nova identidade, que no seu conjunto, possam assumir a forma de "manifesto" para uma agenda programática baseada em dados científicos, que funcionem como suporte para a Planificação Territorial e Urbana com a ambição de delinear a visão futura de uma Região ambientalmente sustentável".