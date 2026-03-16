Um acidente envolvendo dois caminhões deixou uma pessoa gravemente ferida na madrugada desta segunda-feira (16), na Rodovia Marechal Rondon, nas proximidades do trevo de acesso a Agudos.

De acordo com informações da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), um caminhão-tanque Volvo VM 330, que transportava óleo, seguia pela rodovia no sentido interior-capital quando, por motivos ainda desconhecidos, colidiu na traseira de uma carreta Volvo FH 540 carregada com eucalipto. O acidente ocorreu por volta da 1h07, no quilômetro 326+600 da rodovia.

O motorista da carreta ficou preso nas ferragens. O passageiro do caminhão não apresentava lesões aparentes. O trabalho de resgate se estendeu por mais de duas horas. Ambos foram socorridos pelas equipes de resgate e encaminhados ao pronto-socorro.