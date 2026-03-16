O Sesi Bauru foi superado no confronto fora de casa contra o Saneago Goiás, na noite desse domingo (15), por 3 sets a 0 (25x20; 25x22; 25x22) para a equipe da casa. O jogo foi válido pela 20ª e antepenúltima rodada da Superliga 25-26, disputado no Ginásio Rio Vermelho.

Com o resultado, o time de Bauru volta para a nona colocação, permanecendo com os 26 pontos em nove vitórias e 11 derrotas. O próximo desafio será novamente um confronto direto por vagas nos playoffs: o time de Bauru enfrenta o Vôlei Guarulhos BateuBet no dia 21, sábado, às 18h30, no Ginásio da Ponte Grande, com transmissão do Sportv 2 e Volleyball World TV.

Ao fim do jogo, Robinho foi eleito o melhor jogador em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Éder foi o maior pontuador do Sesi Bauru, com 11 pontos.