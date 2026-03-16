O Sesi Bauru foi superado no confronto fora de casa contra o Saneago Goiás, na noite desse domingo (15), por 3 sets a 0 (25x20; 25x22; 25x22) para a equipe da casa. O jogo foi válido pela 20ª e antepenúltima rodada da Superliga 25-26, disputado no Ginásio Rio Vermelho.
Com o resultado, o time de Bauru volta para a nona colocação, permanecendo com os 26 pontos em nove vitórias e 11 derrotas. O próximo desafio será novamente um confronto direto por vagas nos playoffs: o time de Bauru enfrenta o Vôlei Guarulhos BateuBet no dia 21, sábado, às 18h30, no Ginásio da Ponte Grande, com transmissão do Sportv 2 e Volleyball World TV.
Ao fim do jogo, Robinho foi eleito o melhor jogador em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Éder foi o maior pontuador do Sesi Bauru, com 11 pontos.
O jogo
Para o confronto fora de casa, o Sesi Bauru foi com o seguinte time titular: Mateus Bender, Thiery, Guiga, Vaccari, Barreto, Gui Araújo e Pureza. Jogando em casa, o Saneago Goiás começa pressionando no saque e bloqueio, pontuando no fundamento e abrindo quatro pontos de vantagem em 10 a 6. O time mandante aumenta a vantagem, mas o Sesi Bauru consegue reagir e tem boa sequência na inversão 5-1 com Éder e Juan, encostando em 13 a 10. O set se equilibra a partir do pedido de tempo do time da casa, mas o Sesi Bauru tem dificuldade em encontrar os ataques esmeraldinos para diminuir a diferença.
Na reta final, o Saneago Goiás conta com dois erros em sequência para fechar em 25 a 20. A segunda parcial é equilibrada do início ao fim. Na primeira metade do set, o Sesi Bauru segura a vantagem mínima tendo sucesso nas viradas de bola e com menos pressão dos dois times nos saques. O cenário muda na primeira sequência do Saneago Goiás, virando o placar e criando vantagem na dificuldade ofensiva do time de Bauru, que vê o time da casa abrir cinco pontos de frente. Na reta final, a equipe bauruense ainda salva três set points, mas vê o Saneago Goiás fazer 25 a 22 na virada de bola.
O terceiro set é novamente de muito equilíbrio desde o início, com as duas equipes trocando pontos nas viradas de bola e alternando bons momentos de saque e bloqueio. Chegando na reta final, o Sesi Bauru tem a vantagem em 17 a 18 e boa sequência de Éder no saque e contra-ataque, mas vê o Saneago Goiás reagir em três pontos na sequência para retomar a dianteira. O time da casa chega ao set point e fecha em 25 a 22.