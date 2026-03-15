No primeiro jogo do Palmeiras no Allianz Parque em 2026, Flaco López marcou um golaço e garantiu a vitória contra o Mirassol, por 1 a 0, neste domingo (15), pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além dos três pontos e da liderança provisória da tabela, o triunfo também mantém a invencibilidade como mandante do Verdão, que estava realizando seus jogos na Arena Barueri.

O Palmeiras ainda não tinha jogado no Allianz Parque no ano. O estádio estava passando pela troca do gramado sintético desde o início de 2026. O Alviverde estava mandando suas partidas na Arena Barueri, onde teve oito vitórias e um empate. A vitória deixa o Verdão momentaneamente na liderança da tabela.

Com 13 pontos, a equipe de Abel Ferreira supera o São Paulo no saldo de gols. O rival, no entanto, ainda joga hoje, contra o Red Bull Bragantino. Já o Mirassol segue no meio da tabela, em 12º lugar, com 6 pontos. O Leão Caipira pode perder posições a depender dos jogos da rodada e está 3 pontos acima do Z4.