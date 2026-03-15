16 de março de 2026
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MISTÉRIO

Feto é encontrado em rancho de condomínio em Guaiçara

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Um feto foi encontrado na manhã deste domingo (15) dentro de um rancho localizado em um condomínio na cidade de Guaiçara (110 quilômetros de Bauru). O caso mobilizou equipes das Polícias Militar e Civil. As informações são da Central Guaiçarense de Comunicação.

De acordo com as informações iniciais, a Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) após a comunicação de que um feto havia sido localizado dentro de um imóvel no condomínio de ranchos.

No local, os policiais fizeram contato com a pessoa que havia alugado o rancho recentemente. Segundo o relato, ao entrar em um dos dormitórios do imóvel, o locatário encontrou um feto sobre a cama. Diante da situação, os agentes realizaram uma vistoria no interior do imóvel e confirmaram a ocorrência.

O delegado de plantão e a equipe da perícia técnica foram acionados e compareceram ao local para realizar os procedimentos necessários e iniciar a apuração das circunstâncias do caso.

Após os trabalhos periciais, a ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Lins para registro. De acordo com informações da CPJ, o feto foi encaminhado para o IML para identificação se é ou não humano, uma vez que não foi possível a identificação no local, por conta do tamanho do feto.

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