O tênis e o esporte bauruense perdem uma de suas maiores lendas: Antonio Demerval Belgo, o professor Belgo, morreu neste domingo, aos 96 anos. Seu corpo será velado no Centro Velatório Terra Branca, a partir desta segunda-feira, das 7h às 15h. Deixa os familiares Regina, Danielle, Fellipe e Dayana, netos e bisneta.

Belgo foi o primeiro professor de tênis da antiga sede de campo, atual sede geral do Bauru Tênis Cliube (BTC), onde atuou por mais de 30 anos ensinando a modalidade, formando centenas de alunos de diferentes gerações. Ao longo da carreira, treinou mais de 600 alunos, entre crianças, jovens e idosos.

Era considerado uma figura histórica do clube e do esporte na cidade.

Origem e trajetória em Bauru