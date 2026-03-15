O tênis e o esporte bauruense perdem uma de suas maiores lendas: Antonio Demerval Belgo, o professor Belgo, morreu neste domingo, aos 96 anos. Seu corpo será velado no Centro Velatório Terra Branca, a partir desta segunda-feira, das 7h às 15h. Deixa os familiares Regina, Danielle, Fellipe e Dayana, netos e bisneta.
Belgo foi o primeiro professor de tênis da antiga sede de campo, atual sede geral do Bauru Tênis Cliube (BTC), onde atuou por mais de 30 anos ensinando a modalidade, formando centenas de alunos de diferentes gerações. Ao longo da carreira, treinou mais de 600 alunos, entre crianças, jovens e idosos.
Era considerado uma figura histórica do clube e do esporte na cidade.
Origem e trajetória em Bauru
Mudou-se para Bauru por volta de 1945, cidade onde construiu praticamente toda a sua vida esportiva. Antes do tênis, teve atividades variadas: praticou boxe na juventude; participou da vida esportiva local e chegou a ser presidente da Liga Bauruense de Futebol em 1952.
Também atuou como redator da editoria de esportes do antigo Diário de Bauru e integrou a Associação dos Cronistas Esportivos de Bauru.
Começou a jogar tênis por volta de 1964, incentivado por amigos do meio esportivo. Atuou como professor e atleta, competindo em torneios regionais, nacionais e internacionais.
Disputou campeonatos em vários estados brasileiros e conquistou títulos na categoria de veteranos. Foi campeão de torneios internacionais de veteranos, incluindo competição em Punta del Este em duplas. Campeão de um torneio internacional em Belo Horizonte, em 2001.
Em 2015, aos 85 anos, venceu um torneio master do circuito da Federação Internacional de Tênis (ITF) realizado em Bauru. Nesse período chegou a figurar entre os melhores do mundo na categoria acima de 80 anos.
Reconhecimento em Bauru
O BTC chegou a batizar um torneio interno com o nome do professor Belgo em homenagem à sua trajetória no clube. Era lembrado pelos dirigentes como um “betecista de corpo e alma” e formador de gerações de tenistas.
Era conhecido pelo estilo de vida disciplinado: não bebia, não fumava e atribuía a isso a capacidade de jogar tênis em idade avançada. Mesmo aos 80 e poucos anos, seguia jogando e competindo regularmente.