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Incêndio atinge quiosque de clube em Pederneiras; VÍDEO

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução: Redes Sociais
Incêndio atingiu quiosque do Clube.
Incêndio atingiu quiosque do Clube.

Um incêndio atingiu um quiosque do Clube Alvorada, em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), na manhã deste domingo (15), mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros para o atendimento da ocorrência. As informações são do site Notícias Rápidas Jaú.

Imagens e vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os bombeiros atuam no combate às chamas enquanto uma densa fumaça se espalha pela área onde fica o quiosque.

As equipes controlaram totalmente o fogo e evitaram que as chamas se espalhassem para outras estruturas do clube. Até o momento, não há informação de pessoas feridas.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão ser investigadas. O presidente do Clube, Otávio Chacon, informou que o fogo ficou restrito ao telhado de sapé do quiosque “que tinha uma espécie de pintura específica, retardante de incêndio, o que ajudou muito. Também temos no nosso quadro de funcionários um bombeiro, o que foi providencial, além de sistema de hidrantes, extintores. Alguns associados ajudaram também”.

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