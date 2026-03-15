Um incêndio atingiu um quiosque do Clube Alvorada, em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), na manhã deste domingo (15), mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros para o atendimento da ocorrência. As informações são do site Notícias Rápidas Jaú.

Imagens e vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os bombeiros atuam no combate às chamas enquanto uma densa fumaça se espalha pela área onde fica o quiosque.

As equipes controlaram totalmente o fogo e evitaram que as chamas se espalhassem para outras estruturas do clube. Até o momento, não há informação de pessoas feridas.