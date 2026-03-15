Neste domingo (15), equipes do Departamento de Água e Esgoto (DAE) trabalham para conter um grande vazamento de esgoto no cruzamento da avenida Nações Unidas com a rua Conselheiro Antônio Prado, nas proximidades da Praça do Líbano, em Bauru. A situação havia sido mostrada pelo JCNET neste sábado (14).

Para localizar a origem do problema, técnicos precisaram escavar um buraco com cerca de 2,30 metros de profundidade até alcançar a galeria de esgoto. Durante a intervenção, foi encontrado um bloco de concreto dentro da tubulação, que bloqueava a passagem e provocava o retorno do esgoto para a avenida.

Segundo os profissionais, é relativamente comum encontrar objetos descartados indevidamente dentro da rede de esgoto. Entre os itens mais frequentes estão esponjas, papel higiênico e panos de limpeza. De acordo com os funcionários, o bloco de concreto foi jogado dentro do poço de visita.