Um homem procurado pela Justiça por envolvimento com tráfico internacional de drogas foi preso na noite desta sexta-feira (13) em Lins, durante patrulhamento realizado por equipes de Ações Especiais de Polícia.

De acordo com a polícia, os agentes tomaram conhecimento da existência de um mandado de prisão contra o suspeito, condenado pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, com pena restante de oito anos a cumprir.

Ao perceber a presença das equipes, o homem tentou fugir, mas acabou sendo abordado e detido. Durante a abordagem, ele informou aos policiais que mantinha uma arma de fogo em sua residência.