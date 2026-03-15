16 de março de 2026
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Procurado por tráfico internacional é preso com arma em Lins

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação: Polícia Militar

Um homem procurado pela Justiça por envolvimento com tráfico internacional de drogas foi preso na noite desta sexta-feira (13) em Lins, durante patrulhamento realizado por equipes de Ações Especiais de Polícia.

De acordo com a polícia, os agentes tomaram conhecimento da existência de um mandado de prisão contra o suspeito, condenado pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, com pena restante de oito anos a cumprir.

Ao perceber a presença das equipes, o homem tentou fugir, mas acabou sendo abordado e detido. Durante a abordagem, ele informou aos policiais que mantinha uma arma de fogo em sua residência.

No imóvel indicado, os agentes localizaram uma pistola Taurus PT938, calibre .380, com a numeração suprimida e carregada com oito munições. O suspeito afirmou que a arma era de sua propriedade, mas não soube explicar sua origem.

Ele foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de Lins, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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