15 de março de 2026
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CHAMOU A ATENÇÃO

Rodoviária prende homem com pornografia infantil na Bauru-Jaú

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação: Polícia Militar

Um homem foi preso em flagrante por armazenamento de pornografia infantil após abordagem realizada por equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú.

A prisão ocorreu durante fiscalização a um ônibus intermunicipal, quando o comportamento suspeito de um passageiro chamou a atenção dos policiais. De acordo com a polícia, o nervosismo excessivo demonstrado pelo passageiro levou os agentes a aprofundarem a abordagem. O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú para verificação mais detalhada.

Durante a análise do aparelho celular do suspeito, os policiais localizaram uma grande quantidade de arquivos com conteúdo de pornografia infantil. Diante da constatação, o homem admitiu que armazenava o material ilícito. Ainda segundo as autoridades, o detido possui antecedentes criminais por tráfico de drogas. Ele foi autuado em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.

A ação integra o trabalho de fiscalização do Policiamento Rodoviário, que atua no combate a crimes e na proteção da sociedade, especialmente de crianças e adolescentes.

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