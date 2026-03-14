Um homem foi preso em flagrante por armazenamento de pornografia infantil após abordagem realizada por equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú.

A prisão ocorreu durante fiscalização a um ônibus intermunicipal, quando o comportamento suspeito de um passageiro chamou a atenção dos policiais. De acordo com a polícia, o nervosismo excessivo demonstrado pelo passageiro levou os agentes a aprofundarem a abordagem. O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú para verificação mais detalhada.

Durante a análise do aparelho celular do suspeito, os policiais localizaram uma grande quantidade de arquivos com conteúdo de pornografia infantil. Diante da constatação, o homem admitiu que armazenava o material ilícito. Ainda segundo as autoridades, o detido possui antecedentes criminais por tráfico de drogas. Ele foi autuado em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.