15 de março de 2026
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PROBLEMA RECORRENTE

Vazamento de esgoto traz risco a motoristas na Nações em Bauru

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Mesmo sinalizado, local apresenta risco aos motoristas
Mesmo sinalizado, local apresenta risco aos motoristas

O mau cheiro proveniente de um vazamento de esgoto no cruzamento da avenida Nações Unidas com a rua Conselheiro Antônio Prado, próximo à Praça do Líbano, incomoda e põe em risco motoristas e pedestres que circulam pelo local desde a noite desta sexta-feira (13).

O ponto representa risco de acidente, uma vez que alguns motoristas desviam da sinalização muito próximo do poço.  O problema de retorno de esgoto no poço de visita da avenida, na pista sentido bairro-centro, é recorrente: basta uma leve chuva para que a situação volte a ocorrer.

O Departamento de Água e Esgoto (DAE), por meio do 0800, informou que o serviço de manutenção será realizado neste domingo (15). Até lá, os motoristas devem ficar atentos ao trafegar pelo trecho, que tem grande quantidade de esgoto jorrando em plena avenida.

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