Um adolescente foi apreendido por policiais civis durante patrulhamento realizado pelo Grupo de Operações Especiais (GOE), da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC), na tarde de quinta-feira (12), na Vila Ipiranga, em Bauru.

De acordo com a polícia, a equipe realizava diligências na rua Lourenço Rodrigues, local já conhecido pelas autoridades como ponto de comercialização de entorpecentes, quando recebeu informações sobre um indivíduo que estaria vendendo drogas na região. As características das roupas do suspeito foram repassadas aos agentes, que iniciaram as buscas.

Durante a abordagem ao adolescente, os policiais encontraram R$ 26,00 em dinheiro e duas porções de maconha. Em um terreno próximo ao local da abordagem, os agentes também localizaram outras 63 porções fracionadas da mesma droga, além de uma porção maior, todas embaladas de forma semelhante.