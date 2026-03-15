O setor sucroenergético inicia sob uma combinação de fatores que impõe maior disciplina ao produtor de cana.

Após ciclos de preços mais favoráveis, o mercado convive agora com ajustes nas cotações do açúcar e do etanol, maior volatilidade internacional e pressão competitiva ampliada, inclusive pelo avanço do etanol de milho em algumas regiões.

Esse movimento reduz o espaço de conforto nas margens e torna o planejamento mais sensível às oscilações de mercado.