O setor sucroenergético inicia sob uma combinação de fatores que impõe maior disciplina ao produtor de cana.
Após ciclos de preços mais favoráveis, o mercado convive agora com ajustes nas cotações do açúcar e do etanol, maior volatilidade internacional e pressão competitiva ampliada, inclusive pelo avanço do etanol de milho em algumas regiões.
Esse movimento reduz o espaço de conforto nas margens e torna o planejamento mais sensível às oscilações de mercado.
Ao mesmo tempo, os custos médios de produção permanecem expressivos. Insumos estratégicos como fertilizantes e defensivos, além de diesel, manutenção de máquinas e serviços agrícolas, continuam demandando planejamento financeiro criterioso, já que são determinantes para a manutenção da fertilidade do solo, da sanidade do canavial e da estabilidade produtiva ao longo dos ciclos.
Soma-se a isso a variabilidade climática, que afeta produtividade e o ATR (Açúcar Total Recuperável), indicador que determina a quantidade de açúcar efetivamente extraível da cana e que baliza a remuneração do produtor.
Quando o preço da matéria-prima recua e os custos não acompanham na mesma intensidade, a gestão eficiente desses fatores passa a ser decisiva para mitigar a compressão das margens.
Diante desse cenário, o produtor rural precisará adotar uma postura ainda mais estratégica. Não se trata de improvisar para compensar perdas, mas de agir com gestão técnica, priorização criteriosa de recursos e decisões baseadas em dados.
A revisão do planejamento agronômico, com foco em análise de solo, equilíbrio nutricional, controle eficiente de pragas e manutenção do potencial produtivo do canavial, será determinante para evitar perdas estruturais que comprometam os próximos ciclos.
A disciplina financeira assume papel central. Mapear custos por hectare, acompanhar indicadores de produtividade e ATR, projetar fluxo de caixa e avaliar com cautela novos investimentos são medidas que fortalecem a resiliência da operação.
Nesse contexto, soluções que reduzam perdas e ampliem a previsibilidade produtiva tornam-se estratégicas.
O Cordel, bionematicida da Inflora, do Grupo Santa Clara, atua no combate aos nematoides, contribuindo para a redução de danos ao canavial e, como consequência, para maior produtividade.
Com mecanismos de proteção e indução de resistência da planta, posiciona-se como ferramenta de apoio técnico ao produtor que busca eficiência agronômica aliada a uma alternativa economicamente viável para a cultura da cana-de-açúcar, especialmente em operações de maior volume.
2026 exigirá menos reação e mais planejamento. Em um ambiente de margens pressionadas, a sustentabilidade do canavial estará diretamente relacionada à qualidade da gestão adotada.
A competitividade não dependerá apenas do volume colhido, mas da capacidade de transformar informação técnica e disciplina operacional em resultado consistente.
Principais ações
A safra de 2026 exigirá alta estratégia no canavial, focada na gestão técnica, eficiência operacional e adaptação às mudanças climáticas para preservar margens diante da volatilidade.
O cenário exige otimização do plantio, uso intensivo de bioinsumos e manejo inteligente para conter custos de fertilizantes e pragas.
A eficiência operacional se torna fundamental em 2026 para enfrentar uma provável ampliação na oferta global de açúcar, que desafiará os preços no Centro-Sul.
Gestão Climática e Hídrica: Com a transição para um potencial El Niño até o fim de 2026, a eficiência no manejo de água e a adaptação a chuvas irregulares serão cruciais.
Manejo Técnico e Nutrição: Altos custos de fertilizantes exigem decisões estratégicas no plantio e na adubação para garantir a produtividade e a longevidade do canavial.
Controle de Pragas (Broca): A intensificação de pragas, como a broca-da-cana, durante verões mais quentes exige o uso de bioinsumos e controle biológico para garantir a sustentabilidade do canavial.
Tecnologia e Redução de Custos: Adoção de inovações, como a tecnologia do terceiro eixo, para aumentar a longevidade, diminuindo a necessidade de reforma anual, melhorando o fluxo de caixa.
Mercado e Políticas: O fortalecimento do programa RenovaBio e a nova legislação de CBios prometem maior estabilidade, exigindo que produtores fiquem atentos à precificação do açúcar e etanol.