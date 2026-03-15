O Brasil é o primeiro país da América do Sul a receber oficialmente os carros elétricos da Cadillac. O lançamento foi confirmado pelo novo CEO da General Motors na América do Sul, Thomas Owsianski.

A estreia ocorre junto com a chegada da marca de luxo americana à F1, na equipe que conta com os pilotos Sergio Perez e Valtteri Bottas. As vendas no Brasil começam ainda em 2026, mas a data exata ainda não foi divulgada.

O plano de trazer a Cadillac para o Brasil teve início há dois anos, mas a decisão só foi tomada no fim de 2025. Os carros terão carroceria SUV e serão importados dos Estados Unidos. O mais luxuoso será o SUV Vistiq, lançado no ano passado.