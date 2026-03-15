O Brasil é o primeiro país da América do Sul a receber oficialmente os carros elétricos da Cadillac. O lançamento foi confirmado pelo novo CEO da General Motors na América do Sul, Thomas Owsianski.
A estreia ocorre junto com a chegada da marca de luxo americana à F1, na equipe que conta com os pilotos Sergio Perez e Valtteri Bottas. As vendas no Brasil começam ainda em 2026, mas a data exata ainda não foi divulgada.
O plano de trazer a Cadillac para o Brasil teve início há dois anos, mas a decisão só foi tomada no fim de 2025. Os carros terão carroceria SUV e serão importados dos Estados Unidos. O mais luxuoso será o SUV Vistiq, lançado no ano passado.
De porte grande - são 5,22 metros de comprimento -, o modelo tem dois motores elétricos que, combinados, entregam mais de 600 cv de potência. O preço ainda não foi divulgado, mas deve ser posicionado acima do Volvo EX90 (R$ 849.950), que hoje é o maior e mais luxuoso utilitário a bateria disponível no Brasil.
O modelo de entrada da Cadillac no país será o Optiq, que tem 305 cv na versão mais potente e deve custar por volta de R$ 550 mil, mesma faixa do concorrente Audi Q6 (R$ 559.990).
Haverá ainda o intermediário Lyriq, que foi o primeiro carro 100% elétrico lançado pela marca, em 2022. Com carroceria estilo cupê, o SUV se destaca pelo enorme porta-malas, com quase 800 litros de capacidade, de acordo com a GM. Com 510 cv, seu preço deve se aproximar dos R$ 700 mil.
Em comum, os três SUVs elétricos de luxo têm autonomias superiores a 400 km. As baterias com tecnologia Ultium, de alta densidade, estão entre as mais eficientes disponíveis na indústria automotiva, mas seu custo é alto.
A Cadillac ainda oferece carros com seus clássicos motores V8 na América do Norte, a exemplo do Escalade. Entretanto, não há planos para trazer esses modelos ao mercado brasileiro.
Três SUVs e três lojas
A operação começa de forma gradual com três concessionárias em três cidades brasileiras diferentes: São Paulo, Curitiba e Brasília. As lojas serão exclusivas. Ou seja, a Cadillac não dividirá espaço com carros da Chevrolet. Atendimento de pós-vendas também deve contar com equipe própria. A marca de luxo ainda não deu detalhes de quais versões dos modelos chegarão ao Brasil, mas a expectativa é de opções bem completas.
Modelos
Modelo Lyriq
Lyriq
O Lyriq foi apresentado em 2021, começou a ser produzido em 2022 como modelo 2023 e foi o primeiro SUV 100% elétrico da Cadillac. À época, os destaques eram o design ousado, a plataforma Ultium e o conjunto de baterias de 100 kWh.
O Brasil vai receber a versão 2026, que traz atualizações em relação ao lançamento, como novo sistema de som com 23 alto-falantes, controle de cruzeiro adaptativo mais moderno, head-up display com realidade aumentada e opções de rodas de 22 polegadas.
As baterias de íons de lítio agora têm capacidade de 102 kWh, e há duas opções de motorização. A primeira conta com um motor elétrico no eixo traseiro, com 369 cv de potência e 44,9 kgfm de torque.
Segundo dados da Cadillac nos Estados Unidos, a versão com tração traseira percorre 524 quilômetros com uma carga completa.
Já o Lyriq com tração integral (AWD) tem dois motores elétricos, um em cada eixo, que entregam juntos 522 cv de potência e 62,2 kgfm de torque. Dependendo da configuração, a autonomia varia entre 487 km e 513 km. Esse método de medição é diferente do utilizado pelo Inmetro no Brasil.
O modelo tem 4,99 m de comprimento, 2,20 m de largura com os retrovisores, 1,63 m de altura e entre-eixos de 3,09 m. A configuração com dois motores pesa 2.648 kg. Para efeito de comparação, um Toyota Corolla híbrido pesa 1.450 kg.
Nos Estados Unidos, onde é fabricado, o Lyriq custa entre US$ 65 mil e US$ 83 mil.
Optiq
O Optiq foi lançado em 2024 como um "novo ponto de entrada para o luxo do carro elétrico", segundo a Cadillac. Chegou com dois motores elétricos de série, mas na linha 2026 passou a oferecer também versão com um motor no eixo traseiro.
A configuração de entrada gera 319 cv de potência e 45,9 kgfm de torque. A versão mais potente entrega 446 cv e 68,9 kgfm. São 10 módulos de bateria - no Lyriq são 12 - que totalizam 85 kWh. A autonomia varia entre 487 km e 510 km.
As medidas são mais modestas se comparadas às do Lyriq, mas isso não significa que o Optiq seja pequeno. Ele tem 4,82 m de comprimento, 2,12 m de largura com os retrovisores, 1,64 m de altura e entre-eixos de 2,95 m.
A versão com um motor pesa 2.423 kg, e a topo de linha, com dois motores, pesa 2.323 kg. O SUV é fabricado no México e custa entre US$ 52 mil e US$ 55 mil nos Estados Unidos. No Brasil o preço deve ficar acima dos R$ 500 mil.
Vistiq
Com aceleração até 100 km/h em menos de 4 segundos, o Vistiq se destaca pelo parentesco com o Escalada IQL. O interior tem tela de 33 polegadas, sistema de som com 23 alto-falantes e cabine luxuosa.
O conjunto de baterias tem 102 kWh e os dois motores elétricos entregam 615 cv. Com isso o Vistiq consegue números de desempenho de fazer inveja a muito cupê esportivo.
A combinação de madeira, couro e plásticos de boa qualidade deixa a cabine do Vistiq em outro patamar. Está no mesmo nível de modelos topo de linha da Mercedes-Benz e BMW. Em tecnologia o suv traz, por exemplo, câmera térmica. Com ela é possível ver na escuridão pedestres, cilcistas e animais com antecedência.