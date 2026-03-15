Ter vivido na era do gelo, das cavernas, dos dinossauros, ou com uma bola de vôlei Wilson seria ou será mais fácil. Que mundo cão, Dorbermans, Rotweillers, Pit Bulls muito agressivos do nada! Aff! Quanto ódio, amargura, frustração, carência, inveja, histrionismo, comparação, competição nada saudável, mentiras, falsidades, jogos duplos, demagogia, preconceitos, hipocrisias e falta de empatia.

Políticos não lhe atendem, não batem ponto, viram casacas, secretários da esquerda antiga com a extrema direita, ignobeis com cargos comissionados, amigas chamando de homossexual e heterossexual e pedindo pra assumir, outra falando-se que peço dinheiro na rua e ponho no bolso e era trabalho de freelancer, com provas nos extratos, e apoio cultural para cuidar de idosos com demências leves e crianças pcds com notas fiscais dos jogos, supermercado negando entrevista à pcd com capacitismo, crime do artigo 88 do Estatuto das Deficiências, amigos milionários não dão chance a função mais baixa da empresa e eu, bacharel em Direito, artista, jornalista, radialista, psicanalista com experiência em pessoas com 16 tipos de deficiência, adictos, tirei alguns do vício, idosos, enfermos, crianças e logo Educador Social e Mediador de Conflitos.

É muito para o cargo sugerido? What's fuck happen with Brazil? A era do ódio mortal, da polarização eterna e tecnologia ignóbil. Chegou. Pra ficar. Pra fincar a bandeira bélica, territorial.