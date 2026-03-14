Ela está de volta. E Santos é a próxima parada dessa viagem literária. Em 2026, A Incrível Máquina de Livros retoma seu percurso pelo Brasil convidando leitores de todas as idades a viver uma experiência simples e surpreendente: colocar um livro já lido na Máquina e sair com outro para descobrir. Em seu ano de 10ª edição, o projeto celebra uma década de circulação pelo país, consolidando-se como uma das mais relevantes iniciativas de incentivo à leitura.

Após passar por Paraty e Santos, a Máquina chega a Bauru entre os dias 17 e 19 de março - 9h às 17h na Calçada do Centro Cultural Carlos Fernandes de Paiva -, levando ao interior paulista seu novo visual, trilha sonora renovada e a proposta de troca gratuita de livros que já conquistou milhares de participantes.

A iniciativa é da Infinito Cultural, em parceria com a Câmara Brasileira do Livro e patrocínio da Colgate-Palmolive, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.