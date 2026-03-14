Ela está de volta. E Santos é a próxima parada dessa viagem literária. Em 2026, A Incrível Máquina de Livros retoma seu percurso pelo Brasil convidando leitores de todas as idades a viver uma experiência simples e surpreendente: colocar um livro já lido na Máquina e sair com outro para descobrir. Em seu ano de 10ª edição, o projeto celebra uma década de circulação pelo país, consolidando-se como uma das mais relevantes iniciativas de incentivo à leitura.
Após passar por Paraty e Santos, a Máquina chega a Bauru entre os dias 17 e 19 de março - 9h às 17h na Calçada do Centro Cultural Carlos Fernandes de Paiva -, levando ao interior paulista seu novo visual, trilha sonora renovada e a proposta de troca gratuita de livros que já conquistou milhares de participantes.
A iniciativa é da Infinito Cultural, em parceria com a Câmara Brasileira do Livro e patrocínio da Colgate-Palmolive, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.
A proposta é direta e lúdica. Durante três dias em cada cidade, A Incrível Máquina de Livros fica instalada em um espaço público aguardando leitores dispostos a trocar histórias.
Basta levar um livro novo ou usado em boas condições, inserir na Máquina e escolher entre as opções infantil ou adulto. Em poucos instantes, ao som de música e agora também com efeitos especiais e uma cenografia ainda mais moderna e interativa, o livro se transforma em outro título, sempre uma surpresa.
150 mil livros transformados
Desde sua criação, A Incrível Máquina de Livros já passou por 45 municípios de 16 estados, percorreu mais de 40 mil quilômetros e transformou cerca de 150 mil livros. Ao completar uma década, o projeto reafirma sua vocação itinerante e democrática: levar livros a espaços públicos, aproximar pessoas da leitura e criar memórias afetivas em torno das histórias.
"Completar 10 anos é mais do que celebrar números; é celebrar encontros. Cada livro transformado representa uma nova conexão, um leitor que se descobre, uma família que passa a conversar sobre histórias. A Máquina nasceu com o desejo de tornar a leitura uma experiência acessível, lúdica, surpreendente e afetiva. Ver esse sonho ganhar o Brasil ao longo de uma década é profundamente emocionante", afirma Fauze Jibran, idealizador do projeto e presidente da Infinito Cultural.
Em 2026, o retorno ganha ainda mais significado com a parceria fortalecida com a Câmara Brasileira do Livro em um ano de Bienal Internacional do Livro de São Paulo, reforçando o compromisso com a formação de leitores em diferentes regiões do país.
"A Incrível Máquina de Livros traduz, de forma criativa e afetiva, aquilo que a Câmara Brasileira do Livro defende há quase 80 anos: o livro como instrumento de transformação social. Ao ocupar espaços públicos e convidar pessoas de todas as idades a trocar histórias, o projeto amplia o acesso à literatura, estimula a formação de novos leitores e reforça o papel do livro como ponto de encontro entre gerações. Celebrar os 10 anos da Máquina é reafirmar nosso compromisso permanente com a democratização da leitura em todo o Brasil", destaca Sevani Matos, presidente da CBL.
"Como uma empresa inovadora e responsável, acreditamos que o bem-estar das comunidades onde atuamos passa pelo acesso democrático à cultura. Celebrar uma década deste projeto itinerante no Brasil reforça o nosso compromisso em transformar histórias e contribuir para uma sociedade com mais motivos para sorrir", afirma Adriana Anido, VP de Marketing da Colgate-Palmolive Brasil.
Mais do que trocar livros, a proposta é transformar pessoas. Despertar novos leitores, incentivar o contato com autores ainda desconhecidos, ampliar repertórios e colocar o livro no centro das conversas cotidianas. A cada botão apertado, uma nova história começa. E, junto com ela, a possibilidade de mudar o jeito de ver o mundo, uma página de cada vez.
Obras da literatura brasileira e mundial
Cada participante pode transformar até três livros. A ideia é ampliar o acesso e garantir que o maior número possível de pessoas participe. Os exemplares inseridos continuam circulando, alimentando novas trocas. Não são aceitos livros didáticos ou técnicos, pois o foco é incentivar a leitura literária e o prazer de descobrir narrativas.
A Incrível Máquina de Livros disponibiliza centenas de títulos que vão de clássicos da literatura brasileira e mundial a obras contemporâneas e sucessos infantis. Nomes como Machado de Assis, Cecília Meireles e Guimarães Rosa dividem espaço com autores como Eva Furnari, Ruth Rocha e Daniel Munduruku, além de escritores reconhecidos pelo Prêmio Jabuti, como Sueli Carneiro, Conceição Evaristo e Itamar Vieira Junior. O livro recebido pode ser novo ou usado, o que faz da experiência uma aventura literária.
Depois de Santos, a jornada segue para outras cidades brasileiras: Bauru (17 a 19 de março), Foz do Iguaçu (22 a 24 de março), Chapecó (27 a 29 de março) e Passo Fundo (1º a 3 de abril), ampliando o alcance da proposta e reafirmando seu compromisso de democratizar o acesso à leitura em diferentes regiões do país.