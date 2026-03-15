No ultimo domingo 8 celebramos o Dia da Mulher. Quando o assunto é mulher, poucas palavras têm tanta força quanto empoderamento, termo que virou bandeira e por isso pede discernimento, pois nas mãos certas ele protege a dignidade, serve de escudo e denuncia abusos, mas nas mãos erradas ele vira vaidade, trono, cetro. O cristão não o trata como mantra cultural e sim como ideia a ser examinada, perguntando se esse "poder" serve ao bem da mulher ou apenas alimenta o trono do eu.

Para a cultura contemporânea empoderar costuma significar ocupar espaços e impor voz, como se grandeza pudesse ser medida pelo volume da autoafirmação, porém as Escrituras nos lembram que a elevação não nasce do grito mais alto, nasce de uma vida mais alta, porque Deus não mede força pelo barulho e sim pelo peso do caráter, e não oferece um trono para o ego, oferece sabedoria para a alma e virtude para reconstruir aquilo que o pecado distorceu.

Se empoderamento significa honrar a mulher como imagem de Deus então estamos em terreno bíblico, pois em Gênesis a mulher surge como obra intencional do Criador e não como acidente da história, e homem e mulher carregam o mesmo selo do Imago Dei e recebem juntos o mandato de administrar a Criação de Deus, por isso não existe espaço para desprezo nem justificativa para abuso, e qualquer teologia que diminui a mulher trai o texto que afirma que ela foi amada e honrada por Deus, e ao falar de respeito, proteção e valor, a Bíblia dá o fundamento, afirmando que a mulher deve ser tratada com honra e reconhecida como coerdeira da graça.