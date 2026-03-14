A osteopenia deixa o osso com trabéculas e corticais mais finas e espaços medulares mais amplos, o que fragiliza toda a estrutura, mas sem, ainda, microfraturas ou fraturas. A presença de fraturas, mesmo subclínicas, em um osso osteopênico, caracteriza, conceitualmente, o diagnóstico de osteoporose.

A partir de radiografias periapical e panorâmica, assim como nas tomografias dos maxilares, não se deve dar o diagnóstico de osteoporose ou osteopenia em laudos e prontuários. As duas são situações ósseas como sinais imaginológicos de algumas doenças clínicas importantes.

Os ossos são renováveis e a cada período entre 5 e 10 anos, trocamos por completo estas estruturas mineralizadas. O que não ocorre com os dentes permanentes que uma fez formados, não se modificam com a remodelação óssea constante, visto que suas células não têm receptores para os mediadores locais e sistêmicos envolvidos neste processo, ignorando-os!

Antes de discorrer sobre a funções de suporte e movimentos exercidas pelos ossos, a sua função essencial é manter o equilíbrio iônico dos tecidos, a começar pelo sangue. Essencial por ser vital, sem a qual a vida sucumbe.

O principal elemento químico do corpo é o cálcio e os ossos representam uma reserva estratégica, uma almoxarifado, um centro de logística da distribuição de minerais. Já os dentes não são fontes de reserva de íons para o resto do corpo e os usam apenas para dar dureza aos seus tecidos.