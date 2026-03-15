Na primeira leitura (cf. 1Sm. 16,1.6-7.10-13), Davi é ungido rei por Samuel. Davi é o eleito de Deus. Então o Senhor disse a Samuel: "Não julgo segundo os critérios do homem: o homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração". Jesus, porém, é o novo Davi, em quem se destaca a dignidade de rei e sacerdote para nos lembrar o Cristo-Ungido- Messias e, e ao mesmo tempo trazer à nossa lembrança a nossa unção batismal nele em sinal de que somos "Cristo com Cristo", membros do povo messiânico.

Essa alegria tem também uma profunda dimensão catecumenal. Nos primeiros séculos da Igreja, aqueles que se preparavam para receber o batismo - os catecúmenos - intensificavam sua oração e preparação espiritual à medida que se aproximava o dia de sua iniciação cristã. O Batismo era celebrado na grande noite do Sábado Santo, na Vigília Pascal. Por isso, os Evangelhos proclamados no 3º, 4º e 5º domingos da quaresma formam um verdadeiro itinerário espiritual. Eles ajudavam os catecúmenos a compreender o que o sacramento do Batismo realizaria em suas vidas. A liturgia conduzia progressivamente ao mistério de Cristo, mostrando que o Batismo transforma profundamente a existência humana.

No caminho quaresmal, a Igreja celebra o 4º domingo da quaresma, tradicionalmente chamado Domingo Laetare. O nome vem da primeira palavra da antífona de entrada da Missa em latim: "Laetare, Jerusalem" - "Alegra-te, Jerusalém". Trata-se de um convite à alegria no meio do tempo penitencial da quaresma, uma espécie de pausa que antecipa a esperança da Páscoa, quando celebramos a vitória de Cristo sobre a morte.

O Evangelho deste domingo apresenta o conhecido relato da cura do cego de nascença (cf. Jo. 9,1-41). Ao encontrar aquele homem, Jesus declara: "Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo". (Jo. 9,5). Com um gesto simples e cheio de significado, Ele faz lama, coloca-a sobre os olhos do cego e lhe diz: "Vai lavar-te na piscina de Siloé". (Jo. 9,7). O homem vai, lava-se e volta enxergando. Esse gesto tem uma profunda simbologia batismal. A água que lava os olhos do cego recorda a água do batismo, pela qual o ser humano é purificado e iluminado. Não se trata apenas de recuperar a visão física, mas de receber uma nova capacidade de ver com os olhos da fé. A própria experiência do homem curado revela esse caminho de iluminação. No início ele conhece Jesus apenas de forma limitada, dizendo: "Aquele homem chamado Jesus fez lama [...] então fui, lavei-me e comecei a ver". (Jo. 9,11). Mais tarde, diante das perguntas das autoridades, ele afirma: "É um profeta". (Jo. 9,17). Finalmente, quando encontra novamente Jesus e escuta suas palavras, faz a grande profissão de fé: "Eu creio, Senhor!" (Jo. 9,38). Esse itinerário é semelhante ao caminho do catecúmeno. A fé cresce progressivamente até chegar ao encontro pessoal com Cristo.

A segunda leitura, da Carta de São Paulo aos Efésios (cf. Ef. 5,8-14), ilumina ainda mais esse mistério. O apóstolo recorda a transformação que acontece na vida daquele que encontra Cristo: "Outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz". (Ef 5,8). O batismo realiza exatamente essa passagem espiritual: da escuridão para a luz. Antes, a vida estava marcada pela ignorância de Deus; agora, iluminada pela fé, torna-se capaz de produzir frutos novos: "O fruto da luz chama-se: bondade, justiça e verdade". (Ef. 5,9). São Paulo ainda acrescenta uma exortação que ressoa como um antigo hino batismal da Igreja: "Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e sobre ti Cristo resplandecerá". (Ef. 5,14). É como se a Igreja dissesse ao catecúmeno — e a cada cristão — que Cristo veio despertar a humanidade de seu sono espiritual para fazê-la participar de sua própria luz.

Assim, o Evangelho e a leitura apostólica convergem para a mesma verdade: Cristo é a luz que ilumina a vida humana. O cego de nascença representa toda a humanidade que, sem Cristo, caminha na escuridão. Ao encontrar-se com Ele, porém, descobre uma nova visão da vida e da própria existência. Hoje, portanto, a liturgia nos recorda que o catecúmeno — e, de certo modo, todo cristão — é chamado a realizar essa passagem: sair das trevas da ignorância para a luz da fé em Cristo. O batismo não é apenas um rito do passado, mas uma realidade viva que continua a transformar nossa maneira de pensar, viver e amar. A Igreja nos convida a renovar essa alegria: a alegria de sermos iluminados por Cristo, a verdadeira luz do mundo.