O Jaú Shopping recebe, na próxima sexta-feira (20), a segunda edição da "Passarela da Inclusão: Desfile das Pessoas com Síndrome de Down". O evento começa às 19h e integra as atividades em comemoração ao Dia Mundial da Pessoa com Síndrome de Down, celebrado em 21 de março. A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, em parceria com o Jaú Shopping. O desfile é aberto ao público e deve reunir familiares, amigos e a comunidade para celebrar a diversidade e valorizar o protagonismo das pessoas com Síndrome de Down.

De acordo com Rosângela Cristina Ximenes de Aguiar, coordenadora pedagógica do Centro de Inclusão Social e Convivência (CISC), 23 pessoas com a síndrome participarão do desfile deste ano. "A proposta é incentivar a inclusão social, combater preconceitos e reforçar a importância da igualdade, destacando a participação ativa dessas pessoas em diferentes espaços da sociedade", explica.

A Passarela da Inclusão foi criada em 2025 pela coordenação do centro para integrar o calendário inclusivo do município. Para a edição deste ano, a organização promete novidades. "Haverá diversidade, muitas surpresas, novos amigos desfilando, show de carisma e uma alegria contagiante", destaca Rosângela.