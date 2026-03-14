O Jaú Shopping recebe, na próxima sexta-feira (20), a segunda edição da "Passarela da Inclusão: Desfile das Pessoas com Síndrome de Down". O evento começa às 19h e integra as atividades em comemoração ao Dia Mundial da Pessoa com Síndrome de Down, celebrado em 21 de março. A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, em parceria com o Jaú Shopping. O desfile é aberto ao público e deve reunir familiares, amigos e a comunidade para celebrar a diversidade e valorizar o protagonismo das pessoas com Síndrome de Down.
De acordo com Rosângela Cristina Ximenes de Aguiar, coordenadora pedagógica do Centro de Inclusão Social e Convivência (CISC), 23 pessoas com a síndrome participarão do desfile deste ano. "A proposta é incentivar a inclusão social, combater preconceitos e reforçar a importância da igualdade, destacando a participação ativa dessas pessoas em diferentes espaços da sociedade", explica.
A Passarela da Inclusão foi criada em 2025 pela coordenação do centro para integrar o calendário inclusivo do município. Para a edição deste ano, a organização promete novidades. "Haverá diversidade, muitas surpresas, novos amigos desfilando, show de carisma e uma alegria contagiante", destaca Rosângela.
O evento também conta com a parceria de lojas que fornecerão os figurinos do desfile, como Hering, Loja da Mel, Na Morena, Lika Modas, Wanda Modas, Carpie Dien, Willian Radical, Via Brasil, Loja República, Estação 20, Texas Modas e Parelli Modas.
SERVIÇO
O Jaú Shopping fica na avenida Doutor Quinzinho, 511, no bairro Chácara Peccioli. O evento é aberto ao público.