O Seminário Santo Antônio de Agudos (13 quilômetros de Bauru) será palco, no dia 22 de março, a partir das 7h30, da 3.ª Via Sacra da Família, momento de fé, oração e comunhão que reunirá famílias em torno da espiritualidade franciscana.

A programação começa às 7h30, com recepção dos participantes, e tem sequência às 8h, com o início da Via Sacra. Às 10h, será celebrada uma santa missa com a bênção das famílias.

Segundo a organização, este ano, a celebração ganha um significado especial em razão do 8.º centenário da morte de São Francisco de Assis, cuja vida e testemunho continuam a inspirar gerações.