15 de março de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
FÉ E ORAÇÃO

Seminário Santo Antônio de Agudos realiza 3ª Via Sacra da Família

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Google/Reprodução
A programação começa às 7h30, com recepção dos participantes
A programação começa às 7h30, com recepção dos participantes

O Seminário Santo Antônio de Agudos (13 quilômetros de Bauru) será palco, no dia 22 de março, a partir das 7h30, da 3.ª Via Sacra da Família, momento de fé, oração e comunhão que reunirá famílias em torno da espiritualidade franciscana.

A programação começa às 7h30, com recepção dos participantes, e tem sequência às 8h, com o início da Via Sacra. Às 10h, será celebrada uma santa missa com a bênção das famílias.

Segundo a organização, este ano, a celebração ganha um significado especial em razão do 8.º centenário da morte de São Francisco de Assis, cuja vida e testemunho continuam a inspirar gerações.

"Em reconhecimento à importância desta data, o papa Leão XIV proclamou um ano jubilar especial, concedendo aos fiéis a possibilidade de receber indulgência plenária", explica, em nota.

O frei Ademir Sanquetti, guardião do Seminário, relata que a Via Sacra da Família é um convite à oração comunitária, à reflexão sobre os passos de Cristo rumo ao calvário e à vivência da fé em família.

"No contexto jubilar, torna-se também uma oportunidade única de aprofundar a espiritualidade franciscana e renovar o compromisso cristão com a paz, a fraternidade e o amor à criação", ressalta.

Sobre a indulgência plenária, frei Ademir menciona que, segundo a tradição da Igreja Católica, trata-se da remissão, diante de Deus, da pena temporal devida aos pecados já perdoados quanto à culpa.

"Ou seja, mesmo após a confissão e o perdão sacramental, permanecem consequências espirituais ligadas ao pecado. A indulgência plenária remove totalmente essas penas, permitindo ao fiel uma renovação completa da vida espiritual", diz.

"Para recebê-la, é necessário cumprir certas condições estabelecidas pela Igreja, como estar em estado de graça, realizar a obra prescrita (neste caso, participar da Via Sacra jubilar), confessar-se, comungar e rezar pelas intenções do papa", finaliza.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários