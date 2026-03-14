O Seminário Santo Antônio de Agudos (13 quilômetros de Bauru) será palco, no dia 22 de março, a partir das 7h30, da 3.ª Via Sacra da Família, momento de fé, oração e comunhão que reunirá famílias em torno da espiritualidade franciscana.
A programação começa às 7h30, com recepção dos participantes, e tem sequência às 8h, com o início da Via Sacra. Às 10h, será celebrada uma santa missa com a bênção das famílias.
Segundo a organização, este ano, a celebração ganha um significado especial em razão do 8.º centenário da morte de São Francisco de Assis, cuja vida e testemunho continuam a inspirar gerações.
"Em reconhecimento à importância desta data, o papa Leão XIV proclamou um ano jubilar especial, concedendo aos fiéis a possibilidade de receber indulgência plenária", explica, em nota.
O frei Ademir Sanquetti, guardião do Seminário, relata que a Via Sacra da Família é um convite à oração comunitária, à reflexão sobre os passos de Cristo rumo ao calvário e à vivência da fé em família.
"No contexto jubilar, torna-se também uma oportunidade única de aprofundar a espiritualidade franciscana e renovar o compromisso cristão com a paz, a fraternidade e o amor à criação", ressalta.
Sobre a indulgência plenária, frei Ademir menciona que, segundo a tradição da Igreja Católica, trata-se da remissão, diante de Deus, da pena temporal devida aos pecados já perdoados quanto à culpa.
"Ou seja, mesmo após a confissão e o perdão sacramental, permanecem consequências espirituais ligadas ao pecado. A indulgência plenária remove totalmente essas penas, permitindo ao fiel uma renovação completa da vida espiritual", diz.
"Para recebê-la, é necessário cumprir certas condições estabelecidas pela Igreja, como estar em estado de graça, realizar a obra prescrita (neste caso, participar da Via Sacra jubilar), confessar-se, comungar e rezar pelas intenções do papa", finaliza.