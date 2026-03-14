A Câmara de Agudos (13 quilômetros de Bauru) dará um passo histórico para a aproximação entre Legislativo e a população com o lançamento, no próximo dia 18, da Escola do Legislativo, iniciativa da Mesa Diretora, por meio do presidente Joster Melo, voltada à formação política, à cidadania e ao aperfeiçoamento técnico de parlamentares, servidores e cidadãos.

O Projeto de Resolução nº 007/2025, que criou a Escola do Legislativo, foi aprovado no fim do ano passado. O órgão busca fortalecer a democracia no município por meio de um canal permanente de aprendizado e troca entre o parlamento e a sociedade.

A Escola contará com um Conselho Gestor, composto por dois vereadores e um servidor da Casa, que será responsável por zelar pelo cumprimento de suas finalidades institucionais e pela elaboração do regimento interno.