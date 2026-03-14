A Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) realizou, nesta semana, reunião com representantes da CPFL Paulista para alinhar o planejamento de uma ação voltada à organização de cabos de telecomunicação instalados em postes do município. O encontro contou com a participação da Câmara, representada pelo presidente Adriano Camargo.
A iniciativa, tratada como uma verdadeira "faxina de limpeza de cabos", terá início no próximo dia 23 de março. O foco principal são locais com maior registro de reclamações da população e pontos onde a CPFL e a prefeitura já notificaram irregularidades, como fios soltos ou sem identificação, que geram sérios riscos à segurança dos munícipes.
De acordo com a administração, todas as empresas de telecomunicações (telefonia, internet, entre outras) que ocupam a infraestrutura na cidade serão convocadas para colaborar com a organização de seus materiais.
O objetivo é que as próprias operadoras regularizem a situação para evitar medidas drásticas, uma vez que a CPFL tem autoridade para remover e cortar cabos que apresentem riscos imediatos à segurança ou que estejam em desacordo com as normas técnicas.
Durante a operação, as equipes irão identificar situações que necessitam de adequação técnica, promovendo a organização da infraestrutura e reforçando a necessidade de regularização dos cabos instalados pelas operadoras responsáveis.
De acordo com a legislação brasileira e normas regulatórias vigentes, as distribuidoras de energia realizam o monitoramento do uso compartilhado dos postes e notificam as empresas de telecomunicações sempre que são identificadas irregularidades na ocupação da infraestrutura.
"Nosso objetivo é garantir uma cidade mais segura e visualmente organizada. Essa parceria com a CPFL e o apoio da Câmara são fundamentais para cobrarmos responsabilidade das empresas de telefonia e internet. Queremos evitar acidentes e acabar com esse emaranhado de fios que tanto incomoda nossa população", destacou a prefeita Ivana.
Participaram da reunião pela CPFL Paulista Carlos Eduardo Camargo (consultor de Relacionamento), Janaina Nunes (coordenadora de Obras e Levantamento), Gabryel Mello (gestor do Compartilhamento de Poste) e os técnicos de Obras e Manutenção Gabriel Buzetti e Nicolas Serrano.
Em nota, a CPFL Paulista reforça que mantém atuação permanente na fiscalização do compartilhamento de postes e na comunicação com as operadoras, buscando garantir que a infraestrutura seja utilizada de forma segura e dentro dos padrões técnicos estabelecidos.