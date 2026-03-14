A Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) realizou, nesta semana, reunião com representantes da CPFL Paulista para alinhar o planejamento de uma ação voltada à organização de cabos de telecomunicação instalados em postes do município. O encontro contou com a participação da Câmara, representada pelo presidente Adriano Camargo.

A iniciativa, tratada como uma verdadeira "faxina de limpeza de cabos", terá início no próximo dia 23 de março. O foco principal são locais com maior registro de reclamações da população e pontos onde a CPFL e a prefeitura já notificaram irregularidades, como fios soltos ou sem identificação, que geram sérios riscos à segurança dos munícipes.

De acordo com a administração, todas as empresas de telecomunicações (telefonia, internet, entre outras) que ocupam a infraestrutura na cidade serão convocadas para colaborar com a organização de seus materiais.