A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), realizará a 9ª edição do 'Gera Bauru: Oportunidades e Carreiras', com o já tradicional mutirão de empregos. O evento será no dia 27 de março, das 9h às 16h, na Praça Rui Barbosa, no Centro.

São estimadas mais de 2.500 vagas de emprego, disponibilizadas por mais de 30 empresas de Bauru e região. As inscrições para empresas interessadas em participar foram prorrogadas até o dia 18 de março, e podem ser feitas no formulário online disponível em https://forms.gle/NvfZrARMxGUy93HRA

O Gera Bauru permite que as pessoas interessadas encontrem o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho. As vagas são para todos os níveis de escolaridade, com oportunidades para pessoas com ensino fundamental, ensino médio, técnico e ensino superior, em diversas funções, além de vagas para pessoas com deficiência (PCD). As empresas são as responsáveis por fazer a seleção dos candidatos. Também serão disponibilizadas vagas de estágio para estudantes.