O "Projeto Quebrando Barreiras", que atende crianças e adolescentes em Bauru, formalizou durante assembleia na noite do dia 26 de fevereiro passado sua formação para associação sem fins lucrativos.
De acordo com a diretoria da entidade, o projeto, que existe desde 2017, tem importantes resultados e, por conta do crescimento e fortalecimento dos serviços prestados à comunidade, houve a necessidade de instituir uma associação.
Segundo o presidente da entidade, Jeferson Testa, este é um passo importante para a comunidade de Bauru, que agora poderá contar com a instituição no atendimento não somente de orientação educacional e religiosa para as crianças e adolescentes, mas também tratar, encaminhar e resolver questões de importância sociais e de interesse público, como o atendimento de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e varias outras demandas.
"A partir de agora, o projeto irá atender as mais diversas demandas do município, fortalecendo o compromisso com a comunidade carente. Nós sentimos a necessidade de fortalecer esse projeto por conta do crescimento do nosso trabalho em Bauru", diz ele.
Além de vários outros tipos de serviços prestados pela entidade, como doações e atividades festivas e fomento à cultura, esporte e lazer de crianças carentes.
A sede da entidade fica na rua Alarico Sarlo Alves, 03-27, no Isaura Pitta Garmes, e já está em fase de finalização das acomodações para o atendimento da comunidade.
O trabalho realizado pela associação Quebrando Barreiras pode ser acompanhado através das redes sociais: @quebrando.barreiras no instagram e em sua página no facebook.