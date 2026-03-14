O "Projeto Quebrando Barreiras", que atende crianças e adolescentes em Bauru, formalizou durante assembleia na noite do dia 26 de fevereiro passado sua formação para associação sem fins lucrativos.

De acordo com a diretoria da entidade, o projeto, que existe desde 2017, tem importantes resultados e, por conta do crescimento e fortalecimento dos serviços prestados à comunidade, houve a necessidade de instituir uma associação.

Segundo o presidente da entidade, Jeferson Testa, este é um passo importante para a comunidade de Bauru, que agora poderá contar com a instituição no atendimento não somente de orientação educacional e religiosa para as crianças e adolescentes, mas também tratar, encaminhar e resolver questões de importância sociais e de interesse público, como o atendimento de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e varias outras demandas.