A presidência do CAU/SP, por sua vez, nega as acusações. "A vice-presidente Andréia de Almeida Ortolani participa regularmente de atividades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, como reuniões do Conselho Diretor, do Fórum de Comissões, da Plenária Ordinária do CAU/SP, da Comissão de Organização e Administração (COA - CAU/SP) e da Comissão de Patrimônio Cultural (CPC - CAU/SP), com todo o suporte necessário e os mesmos direitos que os conferidos aos demais conselheiros e conselheiras integrantes dessas instâncias", informa Camila Camargo Moreno, por meio de nota.

A entidade ainda afirma que a vice-presidente "esteve presente em diversos eventos organizados pelo CAU/SP e por parceiros e sua presença se deu em decorrência de convocações realizadas pela Presidência. Portanto, não procede a acusação de cerceamento de ações, coerção e perseguição apresentada. A vice-presidente se fez presente de forma intensa na sede do Conselho e em suas atividades em todos os meses de seu mandato".

Sobre a abertura injustificada de processos administrativos, a nota informa que as denúncias foram feitas por funcionários e/ou conselheiros e conselheiras do CAU/SP à luz de normas internas do Conselho, como o Regimento Interno e o Código de Conduta. A tramitação de uma denúncia desse caráter envolve a Ouvidoria do CAU/SP, a Comissão de Ética e Disciplina do Conselho (CED-CAU/SP) e a Comissão de Sindicância instaurada para esse fim", destacou a entidade.