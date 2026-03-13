Botucatu - Um homem foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (12), após fazer uma live, causar tumulto e ofender policiais civis no interior da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Autuado por desacato e desobediência, ele pagou fiança e irá responder pelos crimes em liberdade.

De acordo com a Polícia Civil, o fato ocorreu durante atendimento na DDM quando o homem, ouvido nos autos de um procedimento anterior, reagiu de forma exaltada ao ser informado sobre medidas protetivas determinadas judicialmente.

"De maneira espontânea, iniciou uma transmissão ao vivo em rede social, na qual proferiu declarações ofensivas à unidade policial e aos servidores. Mesmo após ser orientado a interromper a gravação e a se retirar do local, o indivíduo recusou-se a cumprir a determinação e persistiu na transmissão, intensificando o tumulto", revela, em nota.