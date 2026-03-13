15 de março de 2026
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EM BOTUCATU

Homem é preso após fazer live e ofender policiais dentro da DDM

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
De acordo com a polícia, fato ocorreu durante atendimento na DDM quando o homem, ouvido nos autos de procedimento anterior, reagiu de forma exaltada ao ser informado sobre medidas protetivas judiciais
De acordo com a polícia, fato ocorreu durante atendimento na DDM quando o homem, ouvido nos autos de procedimento anterior, reagiu de forma exaltada ao ser informado sobre medidas protetivas judiciais

Botucatu - Um homem foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (12), após fazer uma live, causar tumulto e ofender policiais civis no interior da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Autuado por desacato e desobediência, ele pagou fiança e irá responder pelos crimes em liberdade.

De acordo com a Polícia Civil, o fato ocorreu durante atendimento na DDM quando o homem, ouvido nos autos de um procedimento anterior, reagiu de forma exaltada ao ser informado sobre medidas protetivas determinadas judicialmente.

"De maneira espontânea, iniciou uma transmissão ao vivo em rede social, na qual proferiu declarações ofensivas à unidade policial e aos servidores. Mesmo após ser orientado a interromper a gravação e a se retirar do local, o indivíduo recusou-se a cumprir a determinação e persistiu na transmissão, intensificando o tumulto", revela, em nota.

"Diante da resistência, foi necessário proceder à contenção física e ao uso de algemas para garantir a segurança dos presentes e a continuidade do atendimento institucional. O aparelho celular utilizado na transmissão foi apreendido para fins periciais", completa. O Samu chegou a ser acionado devido ao estado de agitação do homem, mas ele recusou atendimento.

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