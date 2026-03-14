Após uma pausa forçada pelas condições do tempo desta semana, a Eixo SP retomará neste sábado (14) os serviços de melhoria no pavimento do dispositivo localizado no km 349 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, em Bauru, que faz a ligação com a avenida Nações Norte, na altura do Distrito Industrial 3. O novo cronograma prevê a conclusão das atividades para a próxima quinta-feira (19).

Durante este período, frentes de trabalho atuarão diariamente das 9h às 16h, com interdições temporárias e pontuais em alças da rotatória, vias marginais e acessos. As alterações no tráfego serão para os motoristas que seguem em direção ao Distrito Industrial 3 e a bairros como Fortunato Rocha Lima e Parque Jaraguá.

Para garantir a fluidez e a segurança, a sinalização no local indicará os desvios e rotas alternativas para cada trecho bloqueado. A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção na região, respeitando a sinalização e reduzindo a velocidade devido à presença de trabalhadores e equipamentos pesados na pista.