Nesta sexta-feira (13), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (Ficco/SP) prendeu em flagrante um homem pelo crime de tráfico de drogas na rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), a Bauru-Ipaussu, entre Bauru e Piratininga. Durante a abordagem, as equipes localizaram no porta-malas do veículo conduzido por ele vários tabletes de maconha e dry (substância derivada da cannabis com maior concentração de THC).

A pesagem apontou, aproximadamente, 11 quilos de entorpecente. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal (PF) de Bauru e o motorista foi autuado por tráfico interestadual de drogas e ficou à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo é composta pela Polícia Federal (PF), Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) e Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).