Dr. Raul no Café

O ex-vereador Raul Gonçalves Paula, médico oftalmologista Dr. Raul (Podemos), reafirmou nesta sexta-feira (13), no programa Café com Política (JCNET/JC 96FM), que é pré-candidato a deputado federal na eleição de outubro. O pré-candidato do partido (Podemos) a deputado estadual é o vereador Junior Lokadora.

"Sou como vocês..."

Raul afirmou que trabalha para desfazer a imagem elitizada que uma parte do eleitorado atribui a ele, detectada em uma pesquisa qualitativa. Quer demonstrar que é uma pessoa comum, do povo, como outra qualquer, e que pode servir à cidade com sua experiência política e empresarial. Defende que Bauru pode e deve ter representantes nas casas legislativa paulista e nacional.

Hospital Municipal

Sobre sua área de atuação, a medicina, Raul discorda da construção de um hospital municipal em Bauru, projeto da prefeita Suéllen Rosim (PSD). Para ele, é preciso dotar melhor os hospitais já existentes com equipamentos e novos leitos. Para ele, não há dinheiro para o custeio hospitalar pelo município, e nem é necessário. A Saúde pública, segundo Raul, por ser complexa e a maior prioridade, tem de ter atuação integrada entre os entes federativos (União, Estado e Município).