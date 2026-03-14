Dr. Raul no Café
O ex-vereador Raul Gonçalves Paula, médico oftalmologista Dr. Raul (Podemos), reafirmou nesta sexta-feira (13), no programa Café com Política (JCNET/JC 96FM), que é pré-candidato a deputado federal na eleição de outubro. O pré-candidato do partido (Podemos) a deputado estadual é o vereador Junior Lokadora.
"Sou como vocês..."
Raul afirmou que trabalha para desfazer a imagem elitizada que uma parte do eleitorado atribui a ele, detectada em uma pesquisa qualitativa. Quer demonstrar que é uma pessoa comum, do povo, como outra qualquer, e que pode servir à cidade com sua experiência política e empresarial. Defende que Bauru pode e deve ter representantes nas casas legislativa paulista e nacional.
Hospital Municipal
Sobre sua área de atuação, a medicina, Raul discorda da construção de um hospital municipal em Bauru, projeto da prefeita Suéllen Rosim (PSD). Para ele, é preciso dotar melhor os hospitais já existentes com equipamentos e novos leitos. Para ele, não há dinheiro para o custeio hospitalar pelo município, e nem é necessário. A Saúde pública, segundo Raul, por ser complexa e a maior prioridade, tem de ter atuação integrada entre os entes federativos (União, Estado e Município).
R$ 40 milhões da água
A Prefeitura de Bauru assinou o contrato com a Caixa Econômica Federal para o empréstimo de R$ 40 milhões para a perfuração de poços artesianos no Complexo de Val de Palmas. O novo sistema de abastecimento terá quatro poços. Um já está sendo perfurado com recursos de contrapartida de um empreendimento da Pacaembu e outro foi licitado com dinheiro próprio do DAE. Outros dois serão contratados pelo DAE com o dinheiro financiado.
Dependência do Batalha
Além de dois poços, os R$ 40 milhões emprestados permitirão a construção de dois grandes reservatórios e uma adutora de 7 quilômetros que levará a água destes novos reservatórios até o já existente no Alto Paraíso. As obras vão permitir que as regiões da Vila Falcão, Vila Pacífico, Alto Paraíso e Vila Industrial passem a receber a água dos poços, e deixem de depender do Rio Batalha. Atualmente, 27% da população dependem do Rio, índice que seria reduzido para 12,5%.
Empréstimo de R$ 11 mi
O projeto de lei reenviado à Câmara que autoriza empréstimo de R$ 111 milhões da prefeitura com o Desenvolve SP está na pauta da sessão desta segunda (16). Devido à urgência para atender a um apontamento do Tesouro Nacional, é possível que haja debate acalorado.